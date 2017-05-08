دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، إضافة إلى 15 سفنينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، إضافة إلى 15 سفنينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار اتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 112738 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135008 طنا.

وغادر الميناء قطار بحمولة (1311) طن قمح، فضلا عن عدد (125) سيارة بحمولة (6738) طن قمح، وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 17700 طن يوريا و3900 طن علف.