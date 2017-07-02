دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 10974 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104840 طنا.

وغادر الميناء عدد (21) سيارة بحمولة (1119) طن قمح، وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8750 طن يوريا و279 طن نترات أمونيوم و9984 طن ملح.