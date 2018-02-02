دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح الميناء غادره قطار محمل بـ 1288 طن قمح، و 86 سيارة نقل محملة بـ 3845 طن قمح .

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53915 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53280 طنا .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا، و 5360 طن فوسفات، و 5065 طن رمل، و 1813 طن ملح .