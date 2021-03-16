«دمياط» يتداول 35 مليون طن و 1.13 مليون حاوية فى 2020

بتراجع %9 من السفن و%9.2 من البضائع و%2.1 من الحاويات

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال العام الماضى 2020 قرابة 2895 سفينة، وذلك مقارنة بـ3183 سفينة العام قبل الماضى 2019 بنسبة تراجع قدرها %9.

وتوزعت تلك السفن إلى 953 سفينة بضائع عامة، بنسبة %32.9، و772 سفينة للصب الجاف بنسبة %26.7، و81 صب سائل بنسبة %2.8، و77 سفينة بنسبة %2.7، و851 سفينة حاويات بنسبة %29.4، و161 سفينة خدمات بنسبة %5.6.

وذكر تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، أنه تلاحظ زيادة عدد سفن الصب السائل خلال العام الماضى بنسبة %5.2، وكذلك السفن الخطرة بنسبة %32.8، بينما تراجعت سفن الحاويات بنسبة %7، والبضائع العامة بنسبة %13.4 وتراجعت سفن الخدمات بنسبة %32.

كما حققت هيئة الميناء خلال العام الماضى 2020 قرابة 35 مليون طن، وذلك مقابل 38.5 مليون طن خلال العام قبل الماضى.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة بنسبة %7، والصب الجاف بنسبة %48.6، والصب السائل بنسبة %1.8، وبضائع خطرة بنسبة %3.8، وحاويات بنسبة %38.8 من حجم المتداول بالميناء.

كما توزعت تلك البضائع بين بضائع محواة بلغت 20.9 مليون طن وبضائع غير محواة بلغت 14 مليون طن، وذلك مقابل ما تم تحقيقه خلال العام قبل الماضى والتى كانت 24.4 مليون طن بضائع غير محواة، و14 مليون بضائع محواة.

وبلغت حركة الحاويات بالميناء 1.13 مليون حاوية، وذلك مقابل 1.15 مليون حاوية خلال العام قبل الماضى 2019، بتراجع قدره %2.1.

من ناحية أخرى اعتبر مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن تلك المؤشرات تعد جيدة مقارنة بتداعيات فيروس كورونا التى بدأت مطلع العام الماضي، لافتا إلى أنه كان من المتوقع المزيد من التراجع عن تلك المعدلات التى تم تحقيقها.

وأوضح أن نشاط الحاويات تراجع %2 فقط، بالرغم من أن محطة الحاويات التى يتم إدارتها عبر شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري» تعتمد على تجارة الترانزيت بنسبة %60، وهى النوعية التى تأثرت بشدة بتداعيات فيروس كورونا.

وكانت نسب الزيادة مقسمة إلى%33.1 فى البضائع العامة والتى بلغت 245 ألف طن، و%28.3 فى البضائع ذات الطبيعة الخاصة والمهمات والتى بلغت 190 ألف طن، فيما تراجعت كميات الصب السائل بنسبة %15.6 والتى بلغت 675 ألف طن، أما الحاويات فبلغت 1.7 مليون طن، مقابل 1.4 مليون طن، والصب الجاف بلغ 3 ملايين طن مقابل 2.4 مليون طن.

وبالرغم من الزيادة التى حققها الميناء، إلا أن هناك نوعية من البضائع تراجعت بصورة كبيرة، بعد ظهور موانئ منافسة تعمل فى نفس النشاط، ومنها الملح والذى كان فى ديسمبر من العام الماضى 105 آلاف طن لتصل فى ديسمبر الماضى 77 ألف طن بتراجع قدره %27، وكذلك الأسمدة كانت 105 آلاف طن من العام قبل الماضى لتصل خلال ديسمبر الماضى 77.5 ألف طن بتراجع %27، كما أن الأتربة كانت 1.1 مليون طن لتتراجع 955 ألف طن خلال ديسمبر الماضي، كما أن الحبوب تراجعت بنسبة %36، كما تراجعت المواد البترولية %45.

وبلغت معدلات نداء السفينة وحتى رباطها بالرصيف بميناء الإسكندرية فى ديسمبر 2019 قرابة 24 ساعة، وفى الدخيلة 45 ساعة، بينما معدل الرباط حتى انتهاء الشحن والتفريغ وصل فى الإسكندرية 94 ساعة و81 ساعة فى ميناء الدخيلة.

أما فى ديسمبر الماضى فبلغ معدل النداء حتى الرباط على الرصيف بميناء الإسكندرية قرابة 28 ساعة، وفى الدخيلة 45 ساعة، بينما معدل الرباط حتى انتهاء الشحن والتفريغ وصل فى الإسكندرية 88 ساعة و103 ساعات فى ميناء الدخيلة.

واستقبل الميناء خلال ديسمبر الماضى 19 سفينة سيارات محملة بـ13 ألف سيارة، كما استقبلت الميناء 131 ألف حاوية، بواقع %58 لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، و%42 لصالح الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية « AICT »، بينما كانت فى ديسمبر من العام قبل الماضى 137 ألف حاوية وكانت الإسكندرية لتداول الحاويات متداولة بنسبة %60 و%40 لصالح الشركة الصينية.