«دمياط للحاويات» و«بورسعيد» توافقان على طرح جزء من أسهمها فى البورصة

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة”، ونظيرتها لـ”بورسعيد لتداول الحاويات”، التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية حال توافر الشروط القانونية والمالية والفنية للسير فى هذا الاتجاه، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت أن الجمعية غير العادية منحت مجلس إدارة الشركتين -دمياط للحاويات وبورسعيد للحاويات- الاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة لتولى مهمة عمل الإجراءات اللازمة للقيد فى سوق المال، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن تصل النسبة المقرر طرحها من الأولى %25.

ويتوزع هيكل ملكية شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى %42، و%25 لهيئة ميناء دمياط و%20 لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، و%3 بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، و%10 قطاع خاص وأفراد.

فيما تتوزع قائمة المساهمين فى “بورسعيد”، بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 40%، و%38.5 للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و%20.3 شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والباقى للمساهمين الأفراد.

وتنفذ شركة دمياط المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات لزيادة الغاطس إلى 17 مترًا، لاستقبال أكبر السفن حول العالم.

وحققت معدل تداول بلغ 1.087 مليون حاوية خلال العام المالى الماضى، مقابل حجم تداول 1.14 مليون حاوية العام الأسبق، محققة صافى 528.5 مليون جنيه، مقابل نحو 794 مليونًا العام المالى قبل الماضى، وحجم إيرادات 1.233 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار نفس الفترة المقارنة.

يُذكر أن ميناء دمياط تعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولات خلال عام 2020 قرابة 1.13 مليون حاوية مقابل 1.065 مليون، تم تداولها فى 2019.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنتظمة سنة 1990 وحققت نجاحًا مشهودًا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وحسب خطة وزارة النقل فان محطة بورسعيد لتداول الحاويات تحتاج لاستثمارات تصل الى قرابة 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف الحالى، إلى جانب ضم رصيف البترول بطول 450 لنظيره التابع للشركة الحالى البالغ طوله 950 مترا، فضلًا عن تطوير الأوناش والمعدات، وإجراء تحديث كامل لمنظومة التخزين بالمحطة.

وتراجعت إيرادات نشاط الحاويات لشركة بورسعيد (المجال الرئيسى) خلال العام المالى 2021-2020 لتسجل 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.183 مليار للعام المالى السابق له، وانخفض صافى الربح إلى 475 مليونا، مقابل 638 مليونا فى فترتى المقارنة، نتيجة عدم القدرة على استيعاب أرصفة المحطة للسفن الكبرى.