دمياط للحاويات تقفز بإيراداتها إلى مليار جنيه

المال ـ خاص:حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إيرادات خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه الماضى، تجاوزت المليار جنيه، مقارنة بـ590 مليون جنيه، تم تحقيقها العام المالى قبل الماضى.وأضاف اللواء محمد سعد زغلول، رئيس الشركة أن صافى الربح بلغ 840

المال ـ خاص:

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، إيرادات خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه الماضى، تجاوزت المليار جنيه، مقارنة بـ590 مليون جنيه، تم تحقيقها العام المالى قبل الماضى.

وأضاف اللواء محمد سعد زغلول، رئيس الشركة أن صافى الربح بلغ 840 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ 416 مليون جنيه تم تحقيقها خلال العام المالى قبل الماضى، لافتا إلى أن تلك الزيادة تعد تاريخية، ولم يتم تحقيقها من قبل.

وأرجع فى تصريحاته لـ «المال» تلك الزيادة إلى ارتفاع معدلات تداول الحاويات، والذى يعد النشاط الرئيسى للشركة، إذ حققت الشركة 990 ألف حاوية خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ858 ألف حاوية خلال العام المالى قبل الماضى.

وأوضح أن هناك تغيرات فى خريطة التجارة البحرية العالمية، تنبهت لها الشركة خلال العام الماضى، بظهور تحالفات جديدة عالمية، غيرت مساراتها وإختياراتها لمحطات الحاويات.

وتابع أن تلك التحالفات أسفرت عن ظهور 3 كيانات كبيرة فقط بالسوق الملاحى العالمى.

وذكر أول تلك التحالفات التى تكونت من خط الميرسك العالمى مع خط « MSC الإيطالى وخط هيونداى الكورى، والتحالف الثانى يسمى «THE ALLINC»، ومكون من خطوط « هاباج لويد «، الملاحة العربية، يانج مينج، MOL، NYK، K-LIN، أما التحالف الثالث

والمعروف بـ» أوشن لاين « ومكون من CMA-CGM، إيفرجرين، OCCL، كوسكو ».

وتابع أن تلك الخطوط كانت تعتمد على عدة محطات فى مصر وشرق البحر المتوسط، أهمها محطات شرق وغرب بورسعيد، ودمياط للحاويات، وبيريه باليونان، ومعظمها قام بزيادة حجم أعماله فى محطة دمياط لتداول الحاويات.

وتوقع رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، أن تتزايد معدلات التداول خلال العام المالى الجارى، عما تم تحقيقه العام المالى الماضى، لتصل إلى قرابة 1.2 مليون حاوية، وهو أكبر معدل يمكن أن تحققه الشركة، إذ كان أقصى ما تم تحقيقه مليون حاوية قبل عام 2011.

وأشار إلى أن الشركة لم تقم بزيادة تعريفتها خلال العام المالى الجارى، إذ تتبع سياسة مرنة مع عملائها من الخطوط الملاحية، لزيادة حجم أعمالها بالمحطة.