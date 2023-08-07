«دمياط للحاويات» تحقق 171 ألف حاوية خلال يوليو كأكبر معدل منذ إنشائها

أعلنت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” عن تحقيقها نحو 171.8 ألف حاوية خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار اللواء بحري أ.ح دكتور/ رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، إلى أن هذا يأتي مقارنة بمات تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي والتي كانت نحو 93.17 ألف حاوية بتطور قدره 84% .

وأوضح العضو المنتدب للشركة أن هذه المعدلات تعد غير مسبوقة منذ إنشاء الشركة وحتى الآن، موضحا أن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق المهندس / كامل الوزير – وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط ارتكاز النقل البحري في المنطقة .

ودعا ” جلال ” العاملين بالشركة ببذل مزيد من الجهد لاستمرار الحفاظ على مثل هذه المعدلات الغير مسبوقة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط مع إكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركز لوجستي عالمي.

وحسب بيانات الشركة التي حصلت عليها “المال” فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36% ، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي عدد (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9% عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط ارتكاز النقل البحري في المنطقة.

وبدوره أكد اللواء بحري أ.ح دكتور/ رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات أن المحطة تعلن جاهزيتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتكون مصر مركزا لوجستيا عالميا .



وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع أكبر الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات في البحر المتوسط في فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.