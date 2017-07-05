دمياط للحاويات تثبت تعريفة النقل.. وبورسعيد تدرس تحريكها

السيد فؤاد ومدحت إسماعيل وأمانى العزازى: قررت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة -إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى- تثبيت تعريفتها للعام المالى الجديد 2017 / 2018. وأوضح الألفى مسئول إدارة التسويق بالشركة أن السوق لا تتحمل أى زيادة فى التعريفة، خاصة فى ظل مخاوف لجوء الخطوط الملاحية إ

السيد فؤاد ومدحت إسماعيل وأمانى العزازى:

قررت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة -إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى- تثبيت تعريفتها للعام المالى الجديد 2017 / 2018.

وأوضح الألفى مسئول إدارة التسويق بالشركة أن السوق لا تتحمل أى زيادة فى التعريفة، خاصة فى ظل مخاوف لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانىء المنافسة بشرق البحر المتوسط.

وأكد أحمد كامل، مدير إدارة البحوث بالشركة، احتدام المنافسة على تجارة الترانزيت بمحطات حاويات شرق البحر المتوسط، فضلا عن تنافس محطة شرق بورسعيد «قناة السويس للحاويات»، مع ميناء بيريه باليونان، ومالطا.

وكان محمد سعد زغلول، رئيس الشركة، توقع فى تصريحات سابقة لـ«المال» ان تتداول «دمياط» قرابة 1.2 مليون حاوية خلال العام الجارى مقابل 720 ألف حاوية فقط سجلتها فى العام الماضى.

أشار زغلول إلى تغير تركيبة الحاويات المتداولة بالمحطة منذ مطلع العام الجارى، موضحاً أنه خلال أشهر يونيه، ويوليو، وأغسطس، كان %20 من الحاويات التى تتداولها الشركة تمثل تجارة مصر الخارجية من صادرات وواردات، و%80 تمثل تجارة الترانزيت.

وكان الإجمالى شهريا 70 ألف حاوية شهريًا، لتقفز فى أول يناير إلى 100 ألف حاوية شهريًا، منها %90 ترانزيت، و%10 فقط تجارة خارجية.

وتأسست شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عام 1986 م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة عام 1990، وحققت نجاحا مشهودًا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات، وتصل طاقتها إلى 1.5 مليون حاوية سنويا.

وكشف جمال عز الدين، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى»، عن تشكيل لجنة لمراجعة تعريفة الشركة للخطوط الملاحية التى لم تتغير منذ 4 أعوام، ولم يشأ أن يحدد ما إذا كانت الشركة تتجه نحو الزيادة أو التخفيض لتحقيق مزايا تنافسية.

وقال عز الدين إن هذه الخطوة تأتى بعد قرار مجلس الوزراء الأخير برفع أسعار المحروقات، وتغير تعريفة الشركات المنافسة سواء فى مصر أو شرق البحر المتوسط، لا سيما أن 60 % من أعمال الشركة تتركز فى نشاط الترانزيت.

وقال عبدالخالق عياد، رئيس شركة قناة السويس للحاويات الأجنبية، المشغل الوحيد للحاويات بميناء شرق بورسعيد، إن الشركات الأجنبية تختلف فى عملها عن الشركات الوطنية، التى تدعم المصدر والمستورد المصرى.

وأضاف أن أى تخفيض فى التعريفة لا يفقد محطة الحاويات إيرادات سنوية فقط، بل يؤثر سلبًا على إيرادات الموانىء نفسها، لأنها تشارك فى رؤس أموال شركات الحاويات بنسب متفاوتة، وأن شركته لن تقوم بتخفيض التعريفة أو زيادتها، لكنها تعارض التخفيض.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قررت تخفيض تعريفتها بنسبة %20 تقريبا تطبق مطلع أغسطس المقبل، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

وفى إطار متصل قررت شركات النقل السياحى الحكومية، التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى، رفع أسعار تذاكر وسائل نقل الركاب بنسبة تتراوح بين %6 إلى %10، بعد صدور قرار رفع أسعار المشتقات البترولية، وفقا لمصدر مسئول من الشركة القابضة.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن قائمة الشركات التى قررت الزيادة بعد موافقة الشركة القابضة تضم شركة الصعيد للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.

وأشار المصدر الى أن أسعار تذاكر وسائل نقل الركاب ارتفعت بنسبة 6 % و10 %، حسب نوع الخدمة المقدمة وطول الخط محسوبة بعدد الكيلو مترات للرحلات اليومية، لافتاً إلى أن شركات النقل السياحى الحكومية تقدم أقل أسعار التذاكر بالمقارنة بأسعار القطاع الخاص.

