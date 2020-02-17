«دمياط للأثاث» تستهدف 500 مليون جنيه من «بشائر الخير»

تخطط شركة «مدينة دمياط للأثاث» لتحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه، من خلال المشاركة فى فرش الوحدات السكنية بمشروع تطوير العشوائيات «بشائر الخير» بمحافظة الإسكندرية خلال العام الحالى.

وقال باسم نبيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن صناع المدينة شاركوا فى فرش 3000 وحدة سكنية فى مشروع «بشائر الخير» خلال 2019 بإجمالى 170 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك تعاقدا آخر لفرش 1400 وحدة بمشروع تطوير العشوائيات «أهالينا 2» بقيمة 30 مليون جنيه.

وتضم مدينة دمياط للأثاث 1400 ورشة، وأراض للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، وتشمل منطقة تجارية تسويقية تضم مركزا تجاريا لتسويق الأثاث يحتوى 300 معرض، وأرض معارض وفندقاً 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركزاً دولياً للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفى ومركزاً تكنولوجياً، ومعهداً فنياً للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.

وعدلت الشركة نظام إتاحة الورش للصناع ليصبح مفتوحًا دون التقيد بمراحل طرح ذات مواعيد محددة، بهدف بيع كامل منشآت المشروع على 3 سنوات.

ويعد مشروع مدينة الأثاث بدمياط أحد المشروعات القومية فى مصر، ويهدف لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.

ويعمل فى موقع المدينة 18 شركة متوسطة وكبيرة، بينها «المقاولون العرب»، وتتولى بناء الكبارى الداخلية فوق قناة سورجان التى تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل ومقاولون آخرون، وهى مسئولة عن بناء 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام تجهيز الطرق والتربة ومد المرافق لكامل المشروع.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه ومدفوع 518 مليونا تم رفعه إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة فى بنك الاستثمار القومى بنسبة %40، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل %40 من رأس المال، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة بنسبة %5 وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات «أيادى» للاستثمار والتنمية %15.