دمياط للأثاث تتفاوض مع بنك مصر لتمويل زيادة رأس المال

سمر السيد وسهير محمد أكد المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للاثاث، أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتمويل زيادة جديدة فى رأس المال وجار التفاوض مع بنوك أخرى. وأوضح خلال المؤتمر الصحفى للاعلان عن طرح المرحلة الثانية من الاراضى الصناعية بالمدينة، أنه تم رفع ر

سمر السيد وسهير محمد

أكد المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للاثاث، أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتمويل زيادة جديدة فى رأس المال وجار التفاوض مع بنوك أخرى.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى للاعلان عن طرح المرحلة الثانية من الاراضى الصناعية بالمدينة، أنه تم رفع رأس المال المصدر للشركة من 500 الى 700 مليون جنيه فى حين يبلغ رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه.

ومن جانبه اكد أسامة صالح رئيس مجلس ادارة الشركة، أنه تم توقيع عقد قرض مع بنك مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل شراء الورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال البناء بفائدة 5%.