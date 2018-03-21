دمياط للأثاث تؤجل طرح ورش جديدة لمنتصف أبريل

سهير محمد أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن تأجيل طرح المرحلة الثانية من الورش الصناعية حتى 15 أبريل، ضمن خطة الشركة لتشغيل عدد أكبر من الورش قبل افتتاح المدينة المقرر له خلال شهر أبريل. وكان من المقرر أن تطرح الشركة المرحلة الثانية وسحب كراسات الشروط الخاصة بعدد محدود من ال

سهير محمد

أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن تأجيل طرح المرحلة الثانية من الورش الصناعية حتى 15 أبريل، ضمن خطة الشركة لتشغيل عدد أكبر من الورش قبل افتتاح المدينة المقرر له خلال شهر أبريل.

وكان من المقرر أن تطرح الشركة المرحلة الثانية وسحب كراسات الشروط الخاصة بعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الاثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.

وتترواح مساحات الورش ما بين 50 الى 100 متر ومن المسموح التقديم على ورشتين ويتم تخصيص الوحدات وفقا لاسبقة سداد دفعة الحجز

يبلغ اجمالى الورش فى المدينة 1500 ورشة بتكلفة تصل الى 1.5 مليار جنيه وتصل تكلفة الورشة بمساحة 100 متر 580 الف جنيه بالاضافة الى 5% وديعة صيانة ومن المقرر تسليم الورش خلال الربع الأول من عام 2018 وبدء العمل فى المدينة أبريل المقبل

يذكر أن تصميم إنشاء المدينة يتضمن 54 هنجر بإجمالي 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالي 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالي 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً

فضلا عن منطقة معارض على مساحة 110 ألف متر مجمع للخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدانا كمجمع للخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان فندق على مساحة 3.18 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى على مساحة 2.75 فدانا، لإنشاء محطة البنزين على مساحة 2.71 فدان إنشاء مبانى للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان مجمع لمحلات بيع المستلزمات على مساحة 2.32 فدان مستشفى على مساحة 1.56 فدان

تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 5 مليارات جنيه تتوزع المساهمة ما بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 40% ومحافظة دمياط 40% وشركة ايادى 15% و5% لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة



