«دمياط لتصنيع الألبان» تضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه

تتبنى شركة دمياط لصناعة منتجات الألبان والجبن، خطة لتطوير مصنعها والتوسع فيه باستثمارات إجمالية 30 مليون جنيه.

قال عماد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لصناعة منتجات الألبان، لــ«المال» إن خطة التطوير الجديدة تشمل التوسع فى صالات الإنتاج، واستيراد خطوط من الخارج، إضافة إلى بعض الخطوط التى يتم تصنيعها فى الشركة الهندسية المصرية.

جدير بالذكر أن الشركة تعمل فى صناعة منتجات الألبان منذ إنشائها عام 1990، وتستهدف الشركة الأسواق الداخلية بنسبة كبيرة، كما أنها تتوسع بمنتجاتها فى العديد من الدول الخارجية.

ولفت إلى أن هذه الخطوط ستساعد فى زيادة إنتاج الشركة لخدمة السوقين الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أن الغرض من التطوير مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تحرص على تطوير صناعة الألبان فى مصر.

وأضاف أن الشركة تنتج حوالى 200 طن سنويًا من مختلف أنواع الجبن الرومي، لافتا إلى إنه مع التوسع الجديد من المرتقب أن يتم الوصول إلى إنتاجية تقدر بنحو 400 طن جبن سنويًا.

وأشار إلى أن الصعيد من المناطق الأكثر استهلاكًا لمنتجاتهم، نظرًا لنقص منتجات الألبان فيها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف السوق المحلية بنسبة %70 والخارجية %30.

وقال إنه مع التطور الجديد سيتم التوسع فى التصدير بشكل أكبر لتوفير العملة الصعبة والترويج لمنتجاتنا”.

وتابع أن الشركة قامت بتوفير الأرض المجاروة لمصنع دمياط لتصنيع الألبان، وجار الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لترخصيها والبدء فى تنفيذ التوسعات الجديدة، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج توفر منتجات عالية الجودة بنسبة %100.