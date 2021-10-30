الإسكندرية

دمياط لتداول الحاويات تقوم ببيع 10 أوناش ساحة عملاق بقيمة 8.5 مليون جنيه

طرحت مناقصة لتوريد 4 ونش شوكه بحمولة 3 طن
السيد فؤاد 8:09 م, السبت, 30 أكتوبر 21 8:09 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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نجحت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” في بيع 10 ونش ساحة عملاق لعدد من شركات الصناعات المعدنية المختلفة.

وحسب مصادر مطلعة فقد وصل سعر تلك الأوناش إلى قرابة 8.5 مليون جنيه، حيث وصل سعر الونش الواحد قرابة 850 ألف جنيه.

وتأتي تلك المزايدة في إطار خطة الشركة لإحلال وتجديد أوناشها سواء أوناش الرصيف أو الساحة العملاقة.

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وفي نفس السياق طرحت الشركة مناقصة بين الشركات المتخصصة في تصنيع وتوريد الأوناش، لتوريد 4 ونش شوكة بحمولة تصل إلى 3 طن للعمل داخل محطة الحاويات.

وتقوم الشركة حاليا بأعمال التجهيز للأرصفة التى يتم الانتهاء منها تباعا، حيث تم الاتفاق على توريد 3 أوناش ساحة عملاق مع شركة (ZPMC) الصينية، وذلك بتكلفة تصل إلى 23 مليون دولار (356 مليون جنيه)، فى حين تزيد تكلفة المشروع على 1.3 مليار جنيه.

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ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 500 مليون جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

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وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.

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بقلم السيد فؤاد

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