«دمياط لتداول الحاويات» تطرح مناقصة لتوريد 3 أوناش رصيف عملاق مجددا

من المقرر أن تزيد الأرصفة الجديدة من الطاقة الاستيعابية من عدد 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا

أعادت شركة دمياط لتداول الحاويات “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” المناقصة الخاصة بتوريد 3 ونش رصيف عملاق، والتي تم تأجيلها خلال الشهرين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وحسب مصدر مسئول بشركة دمياط لتداول الحاويات فإن المناقصة تتزامن مع قيام شركة بتروجيت “التابعة لقطاع البترول” بتعميق وتكريك أرصفة الشركة.

وتنافس على المناقصة في الطرح الأول 3 شركات على رأسها “ZPMC” الصينية، وليبهر الأوربية، إضافة إلى شركة هيونداي الكورية.

وكان من المخطط أن يتم التوريد للشركة على أن يتم عملها بالمرحلة الثالثة التي سيتم البدء فيها خلال مايو الماضي، عبر شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت”.

يذكر أن شركة “بتروجيت” من المقرر أن تنتهي من المرحلة الثانية من محطة الشركة من تدعيم وتعميق أرصفة الشركة خلال أغسطس المقبل لتصل إلى 16 مترا بعد أن كانت 14 متر فقط والتي تشمل 4 أرصفة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ).

كما سيتم العمل في المرحلة الثالثة والتي هي عبارة عن رصيفين 5 و6 والتي قامت الشركة بالحصول عليها بحق الانتفاع من هيئة ميناء دمياط خلال نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تزيد الأرصفة الجديدة من الطاقة الاستيعابية من عدد 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا، وتصل تكلفة المشروع تصل إلى نحو 500 مليون جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050 مترا.

ويؤدي ذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20% إلى 25%، وزيادة السعة يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة اختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون حاوية في 2019، بتراجع قدره 7%.

وفي سياق متصل استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بميناء دميا مؤخرا، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة، وكذا السيد سليم، رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط.