دمياط لتداول الحاويات تطرح مناقصة لشراء 3 أوناش ساحة عملاق

طرحت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” مناقصة بين شركات تصنيع الأوناش العالمية لتوريد 3 ونش ساحة عملاق ” تلسكوبي ” .

وقال مصدر مسئول بالشركة إن الشركة تهدف الى زيادة تلك الاوناش تمهيدا لافتتاح المرحلة الأخيرة من تعميق وتدعيم الأرصفة التي تقوم بتنفيذها شركة بتروجيت ” التابعة لقطاع البترول ” .

وأضاف أن الأوناش التي تم طرحها أمام الشركات العالمية تصل حمولة الونش الواحد قرابة 45 طن والتي يتم استخدامها في تستيف الحاويات بساحات الشركة، لافتا إلى أن التأمين الابتدائي للمناقصة يصل إلى 20 ألف دولار، ومن المقرر فض المظاريف الفنية في 3 مارس المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تسلمت خلال ديسمبر الماضي 3 أوناش ساحة عملاقة ، والتي تعتبر الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم بالفعل استلام الدفعة الأولي وتضم 3 أوناش يونيو 2018 واستقبلت الدفعة الثانية نفس عدد الأوناش في يناير 2019، بالإضافة إلى 3 أوناش آخرين دفعة ثالثة فى شهر ديسمبر من نفس العام.

وتعد الأوناش الأخيرة من إنتاج شركة ZPMC الصينة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات، وتصل حمولة تلك الأوناش 41 طناً وقادرة على تداول حاويات 7+1 عرض و5+1 ارتفاع.

ودخلت الأوناش الثلاثة الأخيرة الخدمة بعد انتهاء الفحص والاستلام وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 31 ونشاً ” RTG ” يقابله 10 أوناش رصيف عملاقة.

وانتهت الشركة مؤخرا من ترسية شركة توريد 3 أوناش رصيف عملاق على شركة ” ZPMC ” الصينية خلال الشهر الماضي بتكلفة تصل الى 450 مليون جنيه، ومن المقرر توريد تلك الاوناش خلال العام المقبل.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م ، وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% و شركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.