«دمياط لتداول الحاويات» تضم 3 أوناش رصيف عملاقة نهاية الأسبوع الماضي

بدأت شركة دمياط لتداول الحاويات في تشغيل الأوناش الجديدة الثلاثة والتي تم استيرادها من الصين، عبر شركة (ZPMC) الأسبوع الماضي، والتي تم تجهيزها بعد 3 أشهر من استقبالها لهيئة الميناء.

وأكد مصدر مسئول بالشركة أن الأوناش الجديدة قادرة على التعامل مع أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة إذ إن طول ذراع الونش 71 مترًا وتداول حاويات حتى 90 طنا حمولة، وبذلك تصل إجمالي أوناش الرصيف العملاقة إلى 13 ونشًا موزعة على 6 أرصفة بطول 1450 مترًا.

وأوضح أن العام المالي الماضي شهدت الشركة ارتفاعا في أسعار الايجارات السنوية والتي بلغت 309 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 133% من المقارنة خلال العام المالي قبل الماضي.

وأوضح أن تلك الزيادة في قيمة الايجارات نتيجة الزيادة السنوية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 ، فضلا عن تغيير فئات التحاسب عن المساحات المؤجرة من هيئة ميناء دمياط اعتبرا من ابريل 2020 عند تجديد تراخيص مزاولة النشاط، بالاضافة الى أنه قد تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط في نوفمبر 2020 على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على ارصفة 5 و 6 واستغلال مساحة 77.5 ألف متر مربع ظهير الرصيفين لمدة 15 سنة اعتبارا من نوفمبر 2020 .

وأدى تلك الزيادة في الايجارات الى تراجع صافي ارباح الشركة، لتصل العام المالي الماضي 528.5 مليون جنيه، وذلك مقارنة بالمستهدف بالشركة والتي كانت نحو 955 مليون جنيه، فيما كانت العام المالي قبل الماضي 774.7 مليون جنيه.

وتعقد الشركة القابضة للنقل البحري والبري جمعية عمومية لشركة دمياط لتداول الحاويات ” غدا ” السبت للنظر في تحديد النسبة المقرر طرحها من أسهم الأخيرة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

ويتوزع هيكل المساهمين فى «دمياط للحاويات» بواقع 42% للقابضة للنقل البحرى والبرى، و25 % لهيئة ميناء دمياط و 20% للقناة للتوكيلات الملاحية – إحدى شركات القابضة للنقل – و3% لبورسعيد لتداول الحاويات، و 10% للقطاع الخاص، وفقا لبيانات الموقع الإلكترونى لـ ” دمياط ” .