«دمياط لتداول الحاويات» تستقبل وفدًا من الخط الياباني ONE

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع نهاية الأسبوع الماضي وفدا من الخط الملاحي الياباني (Ocean Network Express) ONE وهو من أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم، ومن أهم عملاء الشركة.

وضم الوفد حسب اللواء رفيق جلال العضو المنتدب للشركة، كل من آدم بين – مدير المشتريات وخدمات السفن بمنطقة أوروبا – افريقيا ، وماتاياس اردودى – مساعد مدير المشتريات وخدمات السفن ، و محمد سلطان – رئيس العمليات بمصر ، والسيد بركات – مدير العمليات بدمياط .

وكان في استقبال الوفد كل من اللواء بحري أ.ح دكتور رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .

وأشار جلال إلى أن الخط الملاحي ONE هو من أهم عملاء محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بالمحطة وأكد مسئولو الخط العالمي ثقتهم بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وقدرة المحطة على الاستمرار في استقبال وتشغيل سفن الخط الملاحي بكفاءة.

وحضر اللقاء جمال شفيق – رئيس قطاع الحركة وأحمد كامل – مدير عام التخطيط الاستراتيجي والتسويق بالشركة.

ومن جانبه رحب اللواء بحري العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمسئولي الخط الملاحي العالمي حيث أبدى دعمه الكامل لجميع الخطوط الملاحية ومنهم الخط الملاحي ONE وأيضاً تم الرد على جميع استفسارات مسئولي الخط الملاحي ” ONE ” .

وصرح العضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات، أن المحطة مستمرة في تنفيذ استثماراتها العملاقة بما يضمن تقديم خدمات متميزة لعملائها من الخطوط الملاحية العالمية وكذا المصدرين والمستوردين المصريين، كما أن الشركة نجحت في تحقيق طفرة في معدلات الأداء خلال الفترة الماضية وتحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة من قبل منذ إنشائها.

ولفت إلى أنه تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير – وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط ارتكاز النقل البحري في المنطقة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركز لوجستي عالمي.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بالميناء خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

ويأتي تحالف الخطوط اليابانية تحت مسمى خط ONE كثالث الخطوط العاملة بميناء دمياط بنسبة وصلت 12.9%، وذلك مقارنة بنحو 13.9% عام 2021.