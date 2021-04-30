الإسكندرية

دمياط لتداول الحاويات تستعد لزيادة أوناشها ضمن خطة الشركة للإحلال والتجديد

بالتزامن مع مشروع تدعيم وتعميق أرصفتها الذي تنفذه شركة بتروجيت
السيد فؤاد 10:37 م, الجمعة, 30 أبريل 21 10:37 م, الجمعة, 30 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري”، بمعداتها خلال الفترة المقبلة.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، أكد أن الشركة طرحت مناقصة بين الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأوناش لتوريد تلك المعدات، ومن المقرر أن يتم فض المطاريف الفنية منتصف مايو المقبل، وذلك بتأمين قدره 115 ألف يورو.

ولفت إلى أن الشركة طلبت أيضًا من الشركات المتخصصة في تصنيع وإصلاح الاوناش الخاصة بساحات محطات الحاويات، لإجراء عمرة وتطوير سامل لأوناش الساحة العملاقة ماركة ميتسوبيشي، التي تصل إلى 5 أوناش، لإعادة دخولها الخدمة مرة أخرى.

وأكد أن الشركة كانت قد طرحت مناقصة بين شركات تصنيع الأوناش العالمية لتوريد 3 ونش ساحة عملاق ” تلسكوبي ، بهدف زيادة تلك الاوناش تمهيدا لافتتاح المرحلة الأخيرة من تعميق وتدعيم الأرصفة التي تقوم بتنفيذها شركة بتروجيت ” التابعة لقطاع البترول ” .

اقرأ أيضا  القمح الذرة والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

وأضاف أن الأوناش التي تم طرحها أمام الشركات العالمية تصل حمولة الونش الواحد قرابة 45 طن والتي يتم استخدامها في تستيف الحاويات بساحات الشركة، لافتا إلى أن التأمين الابتدائي للمناقصة يصل إلى 20 ألف دولار، ومن المقرر فض المظاريف الفنية في 3 مارس المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تسلمت خلال ديسمبر الماضي 3 أوناش ساحة عملاقة ، والتي تعتبر الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم بالفعل استلام الدفعة الأولي وتضم 3 أوناش يونيو 2018 واستقبلت الدفعة الثانية نفس عدد الأوناش في يناير 2019، بالإضافة إلى 3 أوناش آخرين دفعة ثالثة فى شهر ديسمبر من نفس العام.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 11800 طن خردة ويُصدر 1721 طن فوسفات

وتعد الأوناش الأخيرة من إنتاج شركة ZPMC الصينة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات، وتصل حمولة تلك الأوناش 41 طناً وقادرة على تداول حاويات 7+1 عرض و5+1 ارتفاع.

ودخلت الأوناش الثلاثة الأخيرة الخدمة بعد انتهاء الفحص والاستلام وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 31 ونشاً ” RTG ” يقابله 10 أوناش رصيف عملاقة.

وانتهت الشركة مؤخرا من ترسية شركة توريد 3 أوناش رصيف عملاق على شركة ” ZPMC ” الصينية خلال الشهر الماضي بتكلفة تصل الى 450 مليون جنيه، ومن المقرر توريد تلك الاوناش خلال العام المقبل.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م ، وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

اقرأ أيضا  غرفة ملاحة الإسكندرية تناقش نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ودور الوكيل الملاحي

وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% و شركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

ضبط 100 شيشة و تحرير 12 محضرا لمقاهى وكافيهات فى مرسى مطروح

معتز محمود 4:22 م, الجمعة, 30 أبريل 21

تطهير وتعقيم النيابة الإدارية والمساجد للقضاء على «كورونا» في مرسى مطروح

معتز محمود 1:33 ص, الجمعة, 30 أبريل 21

محافظ البحيرة: توريد 32.6 ألف طن قمح للصوامع والشون

السيد فؤاد 10:24 م, الخميس, 29 أبريل 21

قفزة نوعية لترتيب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

معتز محمود 1:48 ص, الخميس, 29 أبريل 21

محافظ البحيرة : توريد أكثر من 26460 طن قمح للصوامع والشون

السيد فؤاد 10:57 م, الأربعاء, 28 أبريل 21

ميناء الإسكندرية يصدر مذكرة تفسيرية بخصوص قرار معدلات الشحن والتفريغ لسفن الحبوب

السيد فؤاد 10:54 م, الأربعاء, 28 أبريل 21