دمياط لتداول الحاويات تدعم علاقتها بخطي هاباج لويد وMSC

استقبل السيد اللواء بحري رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وفداً من المركز الإقليمي للخط الملاحي هاباج لويد” Hapag-Lloyd ” بإيطاليا ممثلاً في هنر مايور – رئيس قطاع التشغيل منطقه أوروبا، و كريس شيمت – مدير عام منطقه شرق المتوسط، و عمرو إسماعيل – مدير عمليات مصر، وعوض مرعى – مدير متابعه أداء ميناء دمياط.

وقد أعلن الخط الملاحي Hapag-Lloyd وتحالف THE A عن خططه المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات باعتبارها انها الميناء الرئيسي Hub Port للخط الملاحي في البحر المتوسط وانه شريك رئيسي للشركة.

وفي نفس السياق فقد استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وفد من الخط الملاحي MSC ممثلا في القبطان عز الدين لبيب – مدير الخط الملاحي بمصر والسيد شريف المدير المالي

و أوضح اللواء بحري رفيق جلال أن الشركة تسعى إلى التعرف على آراء مسئولي الخط الملاحي في مستوى الخدمة وبحث سبل زيادة حجم النشاط .

و من جانبه أكد القبطان عز الدين لبيب أن الخط الملاحي MSC مستمر في التعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات وأنه سوف يتم التركيز على زيادة حجم التداول في الفترة المقبلة.

وصرح اللواء بحري رفيق جلال أن الشركة قادرة على استيعاب نشاط الخط الملاحي بعد عمليات التطوير الشاملة التي قامت بها في الفترة الأخيرة وعلى رأسها الانتهاء من مشروع عملاق وهو تدعيم أرصفة الحاويات وزيادة الأعماق بجوارها إلى 17 متر حتى تستطيع استقبال سفن الحاويات الكبيرة الموجودة في السوق الآن ، وإضافة عدد 3 أوناش رصيف عملاقة STS ودخولهم الخدمة وكذا العديد من معدات التشغيل الحديثة لزيادة معدلات الأداء ومواكبة التطور في صناعة النقل البحري عالمياً .

ومن الجدير بالذكر أن الخط الملاحي MSC هو من العملاء الحاليين لمحطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .

وخلال أبريل الماضي تقرر تعيين اللواء الدكتور محمد رفيق جلال نائب رئيس قطاع النقل البحري عضوا منتدبا لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، وذلك خلفا للواء علاء ابراهيم الذي تولى العضو المنتدب للأسكندرية لتداول الحاويات.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5% .

ويأتي خط CMA-CGM الفرنسي كثاني الخطوط الملاحية العالمية بميناء دمياط خلال العام الماضي بنسبة مساهمة بلغت 18.6%، وذلك مقارنة بنحو 14.7 بزيادة قدرها 26.5% .

ويأتي تحالف الخطوط اليابانية تحت مسمى خط ONE كثالث الخطوط العاملة بميناء دمياط بنسبة وصلت 12.9%، وذلك مقارنة بنحو 13.9% عام 2021.

أما رابع الخطوط الملاحية العاملة بميناء دمياط خلال العام الماضي فكانت خط يانج مينج بنسبة 6.8%، والتي كان يستحوذ على هذا المركز العام قبل الماضي خط MSC السويسري بنسبة 6.8% أيضا.

أما الخط الخامس بميناء دمياط فكان خط MSC والذي يستحوذ على نسبة 5.4%، وذلك مقارنة بخط يانج مينج الذي كان يستحوذ على هذا المركز العام قبل الماضي بنسبة 6.4%.

أما المركز السادس فهو لخط كوسكو الصيني بنسبة 3.3% خلال العام الماضي 2022، والذي كان يستحوذ على هذا المركز خط ميرسك بنسبة 3.2% العام قبل الماضي 2021.

وكانت قد حققت الشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، خلال العام الماضي 2022، نحو 1.22 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.08 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 522 ألف حاوية من الواردات، مقارنة بنحو 459 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

بينما وصلت الحاويات الصادرة إلى نحو 583 ألف حاوية، بزيادة قدرها 11% عن العام قبل الماضي، والتي كانت 527 ألف حاوية، فيما بلغت الحركات الإضافية 123 ألف حاوية والتي كانت 95 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة 29%.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.