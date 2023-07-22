«دمياط لتداول الحاويات» تحقق 1.4 مليون حاوية خلال العام المالي الماضي

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة قرابة 1.4 مليون حاوية خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو مليون حاوية تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

وحسب البيانات التي حصلت عليها “المال” أن الشركة حققت خلال يوليو من العام الماضي نحو 93 ألف حاوية، كما بلغت نحو 89 ألف حاوية خلال أغسطس من العام الماضي، فيما حققت خلال سبتمبر من العام الماضي قرابة 95 ألف حاوية.

كما بلغت حجم الحاوية التي تم تداولها خلال أكتوبر من العام الماضي نحو 104 آلاف حاوية، بينما بلغت خلال نوفمبر من العام الماضي نحو 100 ألف حاوية، فيما بلغت خلال ديسمبر الماضي 111 ألف حاوية مكافئة.

كما حققت خلال يناير الماضي نحو 146 ألف حاوية مكافئة، بينما بلغت خلال فبراير الماضي 132 ألف حاوية، فيما بلغت خلال مارس الماضي نحو 141 ألف حاوية.

كما حققت الشركة خلال ابريل نحو 148 ألف حاوية، فيما بلغت خلال مايو الماضي نحو 144 ألف حاوية، فيما كانت خلال يونيه الماضي نحو 145 ألف حاوية.

وكان قد توقع اللواء علاء إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة السابق، وصول عدد الحاويات خلال العام المالي الجاري لتصل الى 1.2 مليون حاوية، وذلك مقابل مليون حاوية تم تحقيقها العام المالي الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” أنه من المتوقع أن تحقق الشركة زيادة في الايرادات تصل نسبتها قرابة 25%، وذلك يرجع إلى زيادة معدلات تداول البضائع بالمحطة، بالاضافة إلى استفادة الشركة من ارتفاع سعر الدولار.

وكانت قد حققت الشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، خلال العام الماضي 2022، نحو 1.22 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.08 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 522 ألف حاوية من الواردات، مقارنة بنحو 459 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14%.

بينما وصلت الحاويات الصادرة إلى نحو 583 ألف حاوية، بزيادة قدرها 11% عن العام قبل الماضي، والتي كانت 527 ألف حاوية، فيما بلغت الحركات الاضافية 123 ألف حاوية والتي كانت 95 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة 29%.

وتسلمت الشركة مؤخرا بشكل نهائي أعمال التطوير التى تم تنفيذها عبر شركة شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» التابعة لقطاع البترول.

واستغرق قرابة 3 سنوات، حيث كانت تستهدف الشركة تعميق غاطس الأرصفة بالاضافة الى تدعيمها لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، بالاضافة الى مواكبة المنافسة الكبيرة التى تشهدها محطات الحاويات المحلية ونطقة شمال حوض البحر المتوسط .

وكان من المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بباقي النسبة.