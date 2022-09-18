«دمياط لتداول الحاويات» تتلقي خدمة جديدة للخط الملاحي الصيني «كوسكو»

كشف اللواء بحري علاء محمد إبراهيم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن تدشين خدمة جديدة للخط الملاحي الصيني كوسكو ” COSCO SHIPPING Lines” للتعامل مع ميناء دمياط ، وذلك تحت مسمى “Limassol Greece Express (LGX1)” على أن تكون الخدمة بشكل منتظم بين ميناء دمياط (مصر) وميناء بيريه (اليونان) وميناء ليماسول (قبرص) وميناء الإسكندرون (تركيا).

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات لـ” المال ” إنه سوف يتم التردد على ميناء دمياط بهذه الخدمة Limassol Greece Express (LGX1) للخط الملاحي كوسكو بمعدل سفينة أسبوعياً، على أن تبدأ أولى الرحلات إلى ميناء دمياط غدا الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تشهد حالياً المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع العملاق الخاص بتدعيم أرصفة الحاويات لزيادة الغاطس أمام الأرصفة إلى 17 مترا مما يجعلها قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات حول العالم.

كما أنه تم توريد عدد 3 أوناش رصيف عملاقة STS بأحدث المواصفات، وبذلك تصبح محطة دمياط لتداول الحاويات قادرة على الاستمرار في المنافسة ضمن أكبر الموانئ في منطقة شرق المتوسط.

وحققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة (مشغل الحاويات بالميناء)، معدل تداول بلغ 1.087 مليون حاوية خلال العام المالى الماضى، وذلك مقابل حجم تداول للحاويات 1.14 مليون حاوية العام السابق له.

كما بلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 528.5 مليون جنيه، مقابل نحو 794 مليونًا العام المالى قبل الماضى.

فيما وصل إجمالى الإيرادات 1.233 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار نفس الفترة المقارنة، كما حققت الشركة حجم استثمارات بلغت خلال العام المالى الماضى 387 مليون جنيه، وذلك فى تعميق الأرصفة وتدعيمها عبر شركة بتروجيت، والتى من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

وتغيرت نوعية الحاويات بالشركة خلال العامين الماضيين، حيث زادت عدد الحاويات الصادرة والواردة لتصل إلى نسبة 60% من حجم أعمالها على حساب الترانزيت، الذى تراجع إلى 40% فقط بعد أن كان قبل 3 أعوام 80%.