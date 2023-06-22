«دمياط لتداول الحاويات» تبدأ في التعاون مع شركة تيدا رويال

استقبل مخزن الحاويات المشترك (L.C.L) بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أمس الأربعاء، أولى رسائل التفريغ الخاصة بشركة تيدا رويال للمستودعات الجمركية وتم تفريغهم وتستيفهم بمعدات الشركة الخاصة بمخزن الحاويات المشترك.

وتعد شركة تيدا رويال للمستودعات الجمركية أحد عملاء مخزن الحاويات المشترك (L.C.L) الخاص بشركة دمياط لتداول الحاويات والتي تعد من أهم الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التخزينية من خلال أكثر التجمعات اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي المتميز إضافة الي كون الشركة متصلة بجميع عناصر سلاسل الإمداد في المناطق الصناعية الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

وصرح اللواء بحري دكتور رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بأنه سعياً لتقديم خدمات متكاملة توفر شركة دمياط لتداول الحاويات لعملائها الكرام من المستوردين والمصدرين والشركات الملاحية خدمة تخزين البضائع الحاويات المشتركة (L.C.L) من خلال مخزن مؤمن بالكامل طبقا للمواصفات الدولية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية مع توفير عمالة مدربة وخبرة فنية متراكمة مدتها 25 عاما وأن المخزن مزود بأوناش كهربائية متخصصة لهذا النشاط وأيضاً وجود لجنة جمركية متكاملة بالمخزن.

وأشار جلال أن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير العمل بمحطات الحاويات الوطنية وكذا تعليمات الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتكثيف الجهود التسويقية بهدف جذب عملاء جدد وزيادة النصيب السوقي لمحطة الحاويات.

كانت قد توقعت الشركة، وصول عدد الحاويات خلال العام المالي الجاري لتصل الى 1.2 مليون حاوية، وذلك مقابل مليون حاوية تم تحقيقها العام المالي الماضي.

كما أنه من المتوقع أن تحقق الشركة زيادة في الإيرادات تصل نسبتها قرابة 25%، وذلك يرجع إلى زيادة معدلات تداول البضائع بالمحطة، بالإضافة إلى استفادة الشركة من ارتفاع سعر الدولار.

وكانت قد حققت الشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، خلال العام الماضي 2022، نحو 1.22 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.08 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14% .

وتوزعت تلك الحاويات بين 522 ألف حاوية من الواردات، مقارنة بنحو 459 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 14% .

بينما وصلت الحاويات الصادرة إلى نحو 583 ألف حاوية، بزيادة قدرها 11% عن العام قبل الماضي، والتي كانت 527 ألف حاوية، فيما بلغت الحركات الإضافية 123 ألف حاوية والتي كانت 95 ألف حاوية خلال العام قبل الماضي، بزيادة 29% .

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.