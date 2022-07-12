«دمياط» تنهى الإجراءات الجمركية للنقل البحرى لمعدات محطة كهرباء العريش

كشفت مصادر بجمارك ميناء دمياط أن الميناء كان من المنافذ التي التزمت بوجود نوباتجية طوال إجازة عيد الأضحى، حيث تقرر تنفيذ هذا الإجراء بكلة الموانئ المصرية، للعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى للتيسير على المواطنين.

وأشارت إلى أن موظفي جمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط قامت صباح اليوم ولليوم الثالث على التوالى وأثناء اجازة العيد من خلال اللجنة المشكلة من عبد الحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط والمكونة من محمد نور مدير ادارة الصادر ومحمد الزغبى مأمور الحركة ومحمود حامد من الأمن الجمركى وأمجد حلمى من مكافحة التهريب بإنهاء الإجراءات الجمركية لتصدير وشحن الحمولة الثالثة والاخيرة من معدات محطة كهرباء العريش البخارية على السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة) لنقلها من ميناء دمياط البحرى إلى ميناء العريش عن طريق البحر.

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

واستقبل ميناء العريش خلال أول وثاني أيام العيد شحنتي معدات محطة الكهرباء على السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة) محملة بـ3500 طن، تحتوي على 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات المحطة.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، بضرورة وجود نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المقبلة، والتي تبدأ من الجمعة المقبلة.

وحسب منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك رقم 49 لسنة 2022، فقد أوضح ضرورة تواجد موظفي الجمارك عبر نوباتجية تتناسب مع حجم العمل بما فيها المراكز اللوجستية خلال أيام الإجازة والاشراف المباشر على تنفيذها، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2022 بشأن تحديد اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ضرورة تطبيق تلك التعليمات عبر رؤساء الإدارات المركزية المختصين.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء الإثنين قبل الماضي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفو الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة.