دمياط تستقبل خدمة جديدة لخط هيونداى الكوري HMM أغسطس المقبل

أعلن توكيل كادمار للملاحه الوكيل العام لخط HMM بدء تشغيل خدمة FIM من قبل شركة HMM الكورية الجنوبية وستبدأ في الابحار الأسبوع الأول من أغسطس.

ومن المزمع أن يكون مسار الخدمه الجديده FIM الخاصة بـ HMM هيونداي الكورى على النحو التالي:

بوسان (كوريا الجنوبية) – كوانجيانغ (كوريا الجنوبية) – يانغشان (الصين) – نينغبو (الصين) – شيكو (الصين) – سنغافورة – بورت كلانج (ماليزيا) – كاتوبالي (الهند) – نافا شيفا (الهند) – موندرا (الهند) – كراتشي (باكستان) – جدة (المملكة العربية السعودية) – دمياط (مصر) – بيرايوس (اليونان) – جنوة (إيطاليا) – فالنسيا (إسبانيا) – برشلونة (إسبانيا) – بيريوس – دمياط – جدة – كراتشي – موندرا – نافا شيفا – كاتوبالي – سنغافورة – خليج دا تشان (الصين) – بوسان

سيستخدم الخط الذي يقع مقره في سيول 12 سفينة حاويات سعة ١٠ الاف حاوية مكافأة في الخدمة.

ويعد ميناء دمياط هي اول ميناء وصول بالمتوسط و تعتبر الميناء الخاص بالتوزيع الي منطقة شرق البحر المتوسط

و أكد الربان محمود القاضي مدير عام كادمار للملاحه بأنه من المزمع تيسيير خدمات أخرى للخط لميناء دمياط نظرا للدعم الكامل من هيئة ميناء دمياط و شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع وزارة النقل و قناة السويس بالإضافة إلي أن مصر تعتبر من الأسواق الواعدة بمنطقة البحر المتوسط و لا سيما ان الخط سوف يساهم في زيادة إيرادات الميناء و محطة الحاويات.