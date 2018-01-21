دمياط تحقق 1.26 مليون حاوية فى 2017

المال ـ خاصقامت شركة دمياط لتداول الحاويات «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» بتداول 1.26 مليون حاوية مكافئة خلال العام الماضى 2017، والذى يعد الأعلى فى تاريخها منذ افتتاحها خلال الثمانينيات، مقارنة بقرابة 860 ألف حاوية العام قبل الماضى 2016.وقال أحمد كامل، مدير إدارة التسويق والب

المال ـ خاص

قامت شركة دمياط لتداول الحاويات «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» بتداول 1.26 مليون حاوية مكافئة خلال العام الماضى 2017، والذى يعد الأعلى فى تاريخها منذ افتتاحها خلال الثمانينيات، مقارنة بقرابة 860 ألف حاوية العام قبل الماضى 2016.

وقال أحمد كامل، مدير إدارة التسويق والبحوث بالشركة، إن الزيادة التى حققتها الشركة نتيجة عدد من الأمور، أهمها زيادة الواردات، والذى أصبح يمثل قرابة %40 من معدلات التداول، بينما يتركز الباقى فى نشاط الترانزيت، والذى كان يمثل قبل ذلك قرابة %85 من حجم أعمال الشركة.

وتوقع أن يصل معدل التداول بالشركة إلى 1.4 مليون حاوية خلال العام المالى الحالى، لتكون أعلى معدل حققته فى تاريخها، لافتاً إلى أن المحطة استفادت من حجم التعاقدات التى وقعتها مع التحالفات العالمية، والتى ركزت على ميناء دمياط لعدة أسباب أهمها أن محطة حاويات دمياط تعد محطة محورية، وتستهدفها الخطوط التى تنقل الترانزيت، علاوة على وقوع الميناء من الدلتا واستقباله أيضا للواردات المصرية.

وأوضح أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة بزيادة طاقتها من استقبال الحاويات الثلاجة بإنشاء وتجهيز ساحة جديدة لهذا الشأن يمكنها أن تقوم بوضع 1850 حاوية على الطاقة الكهربائية فى وقت واحد، خاصة أن ارتفاع سعر الصرف بعد التعويم عمل على زيادة التصدير من الحاصلات الزراعية.

وتابع «كامل» أن معظم المصدرين والمستوردين أصبحوا يفضلون محطة ميناء دمياط لحاويات بسبب سهولة الوصول إليها برا من أى ناحية.

وأكد مدير البحوث والتسويق بالشركة أن قرار الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالموافقة على منح سفن الحاويات ضمن قافلة الشمال الدخول لهيئة ميناء دمياط وإنزال حمولتها والعودة مرة أخرى للحاق بالقافلة دون سداد رسوم إضافية، كميزة تنافسية كبيرة حتى الساعة الواحدة صباحا، والتى كان معمولا بها من قبل.

ولفت كامل إلى الميزة التى قدمها «مميش» لميناء دمياط كان معمولا بها خلال التسعينيات، وبعد أن تم إلغاؤها فقدت المحطة العديد من السفن، إذ كانت السفن تقوم بعدم استكمال أعمالها بهدف اللحاق بقافلة الشمال، علاوة على أن ميناءى شرق بورسعيد وغرب بورسعيد، كانت تتميز بهذه الميزة وهى المحطات المنافسة الرئيسية لميناء دمياط.

وطبقا لهذه الميزة يتم السماح لسفن الحاويات المغادرة لميناء دمياط بساعتين إضافيتين فى اللحاق بالقافلة الشمالية العابرة لقناة السويس، مع الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تسددها السفن فى مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن رفع أسعار الخدمات بالموانئ المصرية أدى إلى أن الخط الملاحى يختار المحطة التى بها تنوع من التجارة الخارجية للبلد «صادرات وواردات»، وفى نفس الوقت يتميز موقعها من مسار السفن بالبحر وبالتالى تستقبل الحاويات الترانزيت.

ولفت «صالح» إلى أن الهيئة تقوم بدعم محطة الحاويات والتى تشارك فيها الميناء بنسبة %25، إذ وافقت الهيئة على الدراسة التى قام بها مكتب بهاء الشرنوبى لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات، إذ كان يشترط لطرح وتنفيذ المشروع الموافقة على دراسة الاستشارى من قبل هيئة الميناء.

يذكر أن دمياط لتداول الحاويات قد رصدت 700 مليون جنيه لمشروع تدعيم الأرصفة والتعميق، والذى يتوقف على موافقة هيئة الميناء خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن الشركة طلبت من هيئة الميناء الحصول على أرصفة 5، 6 الواقعة بجوار أرصفة الشركة « 1، 2، 3، 4».

كما وافقت على منح شركة دمياط لتداول الحاويات %15 بمحطة الحاويات الثانية، والمفترض كان يتم تنفيذها من قبل شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو».

وتخطط هيئة ميناء دمياط لإعادة إحياء مشروع محطة الحاويات الثانية، والذى تعطل منذ عام 2011 بسبب تعثر شركة «ديبكو» والتى حصلت على امتياز بناء وتشغيل المحطة منذ عام 2006، ما دفع الهيئة إلى فسخ التعاقد مع الشركة.

وتقع المحطة الثانية للحاويات على مساحة مليون متر مربع بطول أرصفة يصل إلى 2300 متر وبعمق 17 مترا لتداول 4 ملايين حاوية سنويا باستثمارات تتخطى المليار دولار وقتها.

من ناحية أخرى لا يزال ميناء دمياط متصدرا الموانئ المصرية من خلال البضائع التى يتم تداولها أو السفن التى تتردد على الميناء.

وحققت الهيئة خلال نوفمبر الماضى زيادة فى عدد السفن بواقع %21 عن نفس الشهر من العام قبل الماضى 2016، إذ دخلت 238 سفينة مقابل 197 سفينة عن الفترة المثيلة، وكانت سفن البضائع العام أكثر السفن التى دخلت للميناء بواقع 135 سفينة مقابل 115 سفينة خلال الفترة المثيلة، وسفن الحاويات بلغت 103 سفن مقابل 81 سفينة خلال الفترة المثيلة، أما الصب الجاف فبلغت 56 سفينة مقابل 66 سفينة خلال الفترة المثيلة.

ورغم زيادة عدد السفن البضائع العامة إلا أن هناك نقصا فى حجم البضائع من تلك النوع بنسبة %7.6، إذ كانت خلال نوفمبر الماضى 1.69 مليون طن، فيما بلغت خلال الفترة المثيلة 1.83 مليون طن، أما الحاويات فبلغت 1.36 مليون طن، مقابل 833 ألف طن خلال الفترة المثيلة بزيادة قدرها %63، فيما حققت إجمالى البضائع بالميناء خلال نوفمبر %14.7 إذ بلغت 3 ملايين طن مقابل 2.6 مليون خلال الفترة المثيلة من عام 2016.

وتداولت الميناء خلال نوفمبر قرابة 101 ألف حاوية مقابل 63 ألف حاوية فقط خلال نوفمبر 2016، بزيادة قدرها %60، وهو يعد أعلى معدل نمو بالموانئ المصرية جميعها، والتى تواجه نقصًا كبيرًا فى تداول الحاويات خلال الفترة الأخيرة.

وتخطط هيئة ميناء دمياط لإعادة إحياء مشروع محطة الحاويات الثانية، والذى تعطل منذ عام 2011 بسبب تعثر شركة «ديبكو» والتى حصلت على امتياز بناء وتشغيل المحطة منذ عام 2006، ما دفع الهيئة إلى فسخ التعاقد معها. وتقع المحطة الثانية للحاويات على مساحة مليون متر مربع بطول أرصفة يصل إلى 2300 متر وبعمق 17 مترا لتداول 4 ملايين حاوية سنويا باستثمارات تتخطى المليار دولار وقتها.

