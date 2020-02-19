دمياط تحصن 482 ألف طائر ضد «أنفلونزا الطيور» خلال أسبوع

قامت محافظة دمياط بتحصين 482,172 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور ، إلى جانب المتابعة الدورية لمزارع الدواجن والأسواق وسحب عينات للتأكد من خلوها من المرض.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال الفترة من 2 الي 8 فبراير الجاري، والذي حصلت “المال ” علي نسخة منه.

وبلغت أعداد المواشي التي تم تحصينها في دمياط نحو 311060 رأس ضد 3 أمراض وبائية متنوعة عابرة للحدود وذلك للحفاظ علي القطعان في المحافظة.

وأكد التقرير مواصلة تنفيذ الحملات القومية لتحصين الماشية حيث تم تحصين 138,800 رأسا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية و126,743 رأس من الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع و45,517 راس من الاغنام والابقار ضد مرض الجدري.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الطب البيطري بدمياط قامت بتنظيم قوافل بيطرية مجانية للماشية بالاشتراك مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومعهد تناسليات الهرم حيث يتم الكشف والعمليات والادوية بالمجان لخدمة المربي بقرية السنانية والعريضة وكفر البطيخ وعزبة قدام وقرى مركز الزرقا .

الطب البيطري في الجيزة :تحصين 4678 رأس ماشية بالجيزة ضد 3 أوبئة

نجحت السلطات البيطرية في تحصين 4678 ألف راس ماشية ضد 3 أمراض وبائية خلال أسبوع؛ لحماية قطعان المواشي من الأمراض العابرة للحدود .

وأكد أحدث تقارير وارد من مديرية الطب البيطري بالجيزة التابع لهيئة الخدمات البيطرية أن اطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 545 رأس من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتحصين 4133 رأس من الماشية ضد مرض ( جدري الماشية – جدري الأغنام ) وذلك خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.

وأوضح التقرير الذي حصلت “المال “علي نسخة منه أنه تم عقد عدد 3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع فيما تم عقد 6 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور و3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بعض القري والمراكز في نطاق المحافظة .

وكان الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية كشف أنه تم تحصين 796 ألفا و685 رأسا من الماشية ، منذ بدء الحملة القومية في الأول من فبراير الحالى وحتى منتصف الشهر، ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام .

