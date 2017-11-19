دمياط تتوقع تداول 1.4 مليون حاوية فى 2017

المال ـ خاص توقعت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، تداول 1.4 مليون حاوية خلال العام الجارى 2017، وقال اللواء محمد سعد زغلول والعضو المنتدب للشركة إنها حققت العام الماضى 2016 قرابة 880 ألف حاوية، لتتخطى أعلى معدل حققته فى تاريخها والذى وصل فى بعض السنو

المال ـ خاص

توقعت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، تداول 1.4 مليون حاوية خلال العام الجارى 2017، وقال اللواء محمد سعد زغلول والعضو المنتدب للشركة إنها حققت العام الماضى 2016 قرابة 880 ألف حاوية، لتتخطى أعلى معدل حققته فى تاريخها والذى وصل فى بعض السنوات قرابة 1.2 مليون حاوية.

ولفت إلى أن المحطة استفادت من حجم التعاقدات التى وقعتها مع التحالفات العالمية، والتى ركزت على ميناء دمياط لعدة أسباب، أهمها أن محطة حاويات دمياط تعد محطة محورية وتستهدفها الخطوط التى تنقل بضائع الترانزيت، وهي بضائع يستقبلها الميناء ويعاد توزيعها على موانئ خارجية، وأضاف زغلول أن السوق المحلية تعتمد على الميناء كمقصد رئيسى لاستيراد السلع.

وأشار إلى أن رفع أسعار الخدمات بالموانئ المصرية أدى إلى أن الخط الملاحى يختار المحطة التى بها تنوع من التجارة الخارجية للبلد «صادرات وواردات»، وفى نفس الوقت يتميز موقعها من مسار السفن بالبحر وبالتالى تستقبل الحاويات الترانزيت، وهى خصائص تتوفر فى ميناء دمياط.

وفى سياق آخر ذكر زغلول أن دمياط لتداول الحاويات تُجهز لطرح مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة الخاصة بها بعد توقف التطوير لأكثر من 13 عاًما، متوقعاً أن تتم أعمال الطرح قبل نهاية العام الجارى بعد إتمام الدراسات اللازمة فى هذا الشأن.

ويذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات رصدت 700 مليون جنيه لمشروع تدعيم الأرصفة والتعميق، بالإضافة الى أن الشركة طلبت من هيئة الميناء الحصول على رصيفى 5، 6 الواقعين بجوار أرصفة الشركة « 1 ، 2 ، 3 ، 4» .

ولفت زغلول إلى أن هيئة الميناء وافقت على منح شركة دمياط لتداول الحاويات %15 بمحطة الحاويات الثانية، والتى كانت شركة «ديبكو» الكويتية ستنفذها.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات تجريها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع هيئة الميناء للدخول كشريك بالمحطة، بخلاف النسبة التى تم تخصيصها لدمياط لتداول الحاويات «إحدى شركاتها التابعة».

وتخطط الهيئة لإعادة إحياء مشروع محطة الحاويات الثانية والذى تعطل منذ عام 2011 بسبب تعثر شركة «ديبكو» منذ عام 2006، مما دفع الحكومة لضخ التعاقد.

وتقع المحطة الثانية للحاويات على مساحة مليون متر مربع بطول أرصفة يصل إلى 2300 متر وبعمق 17 متراً لتداول 4 ملايين حاوية سنوياً باستثمارات تتخطى المليار دولار وفقاً لتصديرات هيئة ميناء دمياط فى 2011.

كان اللواء أيمن صالح، رئيس ميناء دمياط، قد أشار إلى تأسيس شركة جديدة تقوم بتنفيذ محطة الحاويات الثانية بالميناء، بالاتفاق مع عدة بنوك والشركة القابضة للنقل البحرى، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، على أن تكون نسبة هيئة الميناء %19، من خلال المساهمة بالأرض والمنشآت التى بالمحطة، وجارى تحديد هيكل الشركة الجديد.