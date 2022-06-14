دمياط تبدأ تطوير مصانع الألبان بتوقيع اتفاقية جديدة مع «الإنتاج الحربى»

◗❙محمد عباس: خطة توسعية باستثمارات 35 مليون جنيه خلال 8 سنوات

بدأت شعبة الألبان بمحافظة دمياط تنفيذ خطة تطوير لمصانع الألبان بالمحافظة، عبر توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الإنتاج الحربى لصالح شركة جوهر للألبان، لتطوير مصنعها وزيادة إنتاجه.

وتم توقيع الاتفاقية بعد اختيار 8 مصانع فى دمياط من خلال شعبة الألبان ووزارة الإنتاج الحربى لتطويرها من العمل اليدوى للآلى.

كشف محمد عباس جوهر، رئيس شركة جوهر لتصنيع منتجات الألبان والجبن بدمياط، أنه وفقا للاتفاقية تختص «الإنتاج الحربى» بتوريد المبردات وخطوط الإنتاج وأوانى تجميع اللبن لتوزيعها على المزارع والسيارات لنقل منتجات الألبان، بالإضافة إلى باقى مستلزمات خطوط الإنتاج.

وعلى صعيد آخر، أضاف جوهر لـ«المال» أن تلك الاتفاقية تدعم خطة الشركة الطموح لتطوير مصنعها وعملها خلال 8 أعوام قادمة.

وأوضح أن استثمارات خطة التطوير تتخطى 35 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها على مدار 8 سنوات مقسمة على 3 مراحل، الأولى باستثمارات 15 مليون جنيه، ويتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أعوام المقبلة.

وتابع أنه تم البدء فى أعمال تطوير المصنع من خلال إنتاج صالة لتصنيع الجبن بهدف زيادة إنتاجه، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الصالة خلال الـ3 أعوام المقبلة.

وأشار إلى أن مصنع الشركة ينتج 60 طنا شهريا، بالإضافة إلى 20 طنا من الجبنة البيضاء شهريا، لافتا إلى أن إجمالى مبيعاتها يبلغ حوالى 30 مليون جنيه سنويا.

وأكد أن شركته تستهدف دول الخليج فى تصدير منتجاتها، لكن توقف التصدير منذ عامين بسبب قرارات هيئة الغذاء التى ألزمت أصحاب المصانع بنقل منتجاتها دون تدخل العنصر البشري، تسبب فى عرقلة عملية التصدير لبعض المصانع.

جدير بالذكر أن شركة جوهر تعمل فى تصنيع منتجات الجبن والألبان، وتتوسع فى مصنعها حالياً من خلال إنشاء صالات لزيادة معدلات الإنتاج.