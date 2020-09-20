دمياط الجديدة: 308 طلبات تصالح في مخالفات البناء بتكلفة تتخطى 6.5 مليون جنيه

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على المنصورة الجديدة، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالجهاز وصلت إلى 308 حتى الآن من إجمالي 460 مخالفة بالمدينة بتكلفة تتخطى 6.5 مليون جنيه.

دمياط الجديدة من المدن التي قلما وجد بها مخالفات بناء

وأضاف رجب خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن دمياط الجديدة من المدن التي قلما وجد بها مخالفات في البناء، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فقد تقدم أغلب المواطنين المخالفين بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم على الرغم من أن قرار تخفيض قيم التصالح من 15 إلى 25% للمدن الجديدة لم ينفذ بعد.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أصدر قرارا بتطبيق تخفيضات نسبة رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة تراوحت بين 15% وحتى 25%.

وأكدت وزارة الإسكان، على أن من سدد قيمة التصالح بنسبة 100% قبل إعلان قيمة التخفيض، يستردها بكل تأكيد، فالقرار يسير على المتقدم السابق والحالي، موضحة أن على المتقدم التوجه لنفس مكان سداد قيمة التصالح وإجراء تسوية وسوف يسترد باقي المبلغ.

وأشار رجب، إلى أنه من المتوقع أن يتقدم باقي المواطنين بطلبات التصالح خلال الأيام المقبلة والتي ستنتهي 30 سبتمبر المقبل لتقنين أوضاعهم وخاصة إذا تم تنفيذ قرار وزير الإسكان بشأن تخفيضات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة.