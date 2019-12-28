«دمياط الجديدة»: حملات مكثفة لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية

قامت اللجنة المشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بشن حملات مكثفة شملت حملة للمرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية.

دمياط الجديدة: ضبط 15 وصلة مياه مخالفة

وصرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 15 وصلة مياه مخالفة، من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالمدينة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدينة.

حملات المنطقة الصناعية بالمدينة

وأضاف أن الوحدة المشتركة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، والمنوط بها الإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، قامت بشن حملة للمرور على عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

مراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي

وأفاد أنه تم مراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، موضحًا أنه تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وذلك بالتعاون مع لجنة من المعمل المشترك بوزارة الصحة.

اتخاذ الإجراءات القانونية للمصانع المخالفة

وشدد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة، مؤكدا ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي، طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2018.