دمياط الجديدة تنفذ 87 عمارة إسكان فاخر

سحر نصر أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهز مدينة دمياط الجديدة، أنه جار تنفيذ 87 عمارة إسكان فاخر بالمدينة شرق دار مصر بالمجاوره 34 والحي السادس المتميز، بتكلفة 900 مليون جنيه.وأوضح رجب في تصريحاته لـ"المال" أنه جار تنفيذ 2 موقف إقليمى بشرق وغرب المدينة، بتكلفة 62 مليون جنيه. وأضاف أنه ج

سحر نصر



أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهز مدينة دمياط الجديدة، أنه جار تنفيذ 87 عمارة إسكان فاخر بالمدينة شرق دار مصر بالمجاوره 34 والحي السادس المتميز، بتكلفة 900 مليون جنيه.

وأوضح رجب في تصريحاته لـ”المال” أنه جار تنفيذ 2 موقف إقليمى بشرق وغرب المدينة، بتكلفة 62 مليون جنيه.



وأضاف أنه جار تنفيذ مرافق الأراضي الاكثر تميزا بالمدينة وبيت الوطن من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، بمناطق غرب جامعة حورس وشرق المجاورة 33 بالحي الثانى بالمدينة، بتكلفة 40 مليون جنيه.



وأوضح أنه جار تطوير الطريق الشمالى للمدينة ورفع كفاءته وعمل أرصفة وزراعة وطبقة سطحية، بتكلفة 30 مليون جنيه، استكمالا لشبكات الطرق التي وصل طولها 574كم.



وأشار إلى أنه جار تنفيذ مدرستين ثانوي بالمدينة بمركز الحي الرابع ومركز الحي الثاني بالمدينة بطاقة 84 فصل بتكلفة 30 مليونا ليصل عدد المدارس بالمدينة 18 مدرسة ما بين تعليم أساسي وثانوى.



تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 6,5 ألف فدان، وتجاوزت حجم الاستثمارات المالية بالمدينة 5 مليارات جنيه بواقع 2,2 مليار بقطاع الإسكان، و282,8مليون جنيه بقطاع الخدمات، و2,7 مليار جنيه بقطاع المرافق، و58 مليون جنيه بقطاع الزراعة.