دمياط الجديدة تنتهى من تنفيذ 2880 وحدة سكن مصر

■ رئيس الجهاز: 210 ملايين جنيه لمشروعات خدمية بالمدينة محمود زكىولفت إلى أنه تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش السياحى، موضحا أنه تم الانتهاء من الفتح الفنى للمناقصة، ويجرى حاليا الفتح المالى، وتشمل المناقصة تطوير الطرق والممشى، وإنشاء عدد من الأنشطة الاستثمارية، بينها ك



■ رئيس الجهاز: 210 ملايين جنيه لمشروعات خدمية بالمدينة



محمود زكى

ولفت إلى أنه تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش السياحى، موضحا أنه تم الانتهاء من الفتح الفنى للمناقصة، ويجرى حاليا الفتح المالى، وتشمل المناقصة تطوير الطرق والممشى، وإنشاء عدد من الأنشطة الاستثمارية، بينها كافيهات، وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن طول الشاطئ 5 كم.

كما أشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بحصر الوحدات التجارية التى يستعد لطرحها فى مزايدة عامة، قائلا إن آخر مزاد شهد بيع 10 محلات تجارية، تراوحت أسعارها بين 20 إلى 60 ألف جنيه للمتر، فى فبراير الماضي.

ولفت إلى أن الجهاز يستعد لتسليم وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» خلال الشهر القادم، وتشمل 1560 وحدة سكنية، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية 70 %، مشيرًا إلى أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وتشمل 1056 وحدة، كما تم بدء أعمال تشطيب الواجهات فى بعض العمارات، وتخطت نسب الإنجاز %60.

وأوضح أنه تم البدء فى تسليم 192 وحدة سكنية، بإجمالى 8 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحى السادس، موضحًا أن إجمالى عدد الوحدات التى تم إخطار البنك بتسليمها للفائزين 2352 وحدة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال الشهر الحالى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء والتشغيل التجريبى لتوسعات محطة المياه بطاقة 86 ألف م3/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة المغذية للمدينة 170 ألف م3/يوم



تقوم مدينة دمياط الجديدة، بعمليات رفع كفاءة الطرق بالأحياء الأول والثانى والرابع، وتنفيذ 2 موقف إقليمى، مع رفع كفاءة المدخل الرئيسى للمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال العام القادم.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة لـ«المال»، أن تكلفة رفع كفاءة الطرق تقدر بحوالى 150 مليون جنيه، فى حين تتجاوز 60 مليون جنيه، فى تنفيذ الموقف الإقليمى.

وأكد أن الجهاز يقوم بتنفيذ 4800 وحدة لصالح مشروع سكن مصر، بنسبة إنجاز تتجاوز %60، وبعدد 2880 وحدة، وسيتم الانتهاء من جميع الوحدات فى مارس 2019، بتكلفة تبلغ حوالى مليار و200 مليون جنيه.