دمياط الجديدة تطرح مناقصة لترفيق 163 فدانا شرق المدينة

رضوى عبدالرازق:يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة لطرح مناقصة محدودة على شركات المقاولات خلال الشهر المقبل لترفيق 163 فدانًا سكنيًّا شرق المدينة بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه.وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المنطقة ستخصص لأراضى المرحلة الجديدة من بيت الوطن وأراضى قرعة الإس

رضوى عبدالرازق:

يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة لطرح مناقصة محدودة على شركات المقاولات خلال الشهر المقبل لترفيق 163 فدانًا سكنيًّا شرق المدينة بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المنطقة ستخصص لأراضى المرحلة الجديدة من بيت الوطن وأراضى قرعة الإسكان المتميز، وجارٍ حاليًّا إعداد قائمة بالشركات التى سيتم مخطابتها للدخول فى المناقصة، ومنها شركات مختار إبراهيم، وحسن علام، وبعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهاز فضّل اللجوء إلى المناقصات المحدودة للإسراع من عملية التنفيذ، واختصار الوقت الزمنى للمناقصات العامة، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب الإسراع من تنفيذ المشروعات.

وأضاف رجب أن الجهاز انتهى منذ أيام من إجراءات إسناد أعمال تنفيذ مرافق 70 فدانا أخرى بشرق المدينة، سيتم تخصيصها لأراضى بيت الوطن، وتم الإسناد لصالح الجمعية التعاونية بدمياط، وتبلغ تكلفة أعمال المرافق 29 مليون جنيه، وتشمل طرق وصرف صحى ومياه، وسيتم طرح تنفيذ أعمال الكهرباء لاحقا.

وأوضح أن الجهاز بدا فى وضع الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2018 – 2019، ومن المقدر أن تبلغ مليارًا و400 مليون جنيه، وسيتم توجيهها فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى منها 90 عمارة سكنية ضمن مشروع سكن مصر، و100 عمارة ضمن مشروع الإسكان المتوسط دار مصر، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمرافق.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن خطة العام المالى الحالى بالمدينة تشمل طرح عدد من الأراضى الاستثمارية المميزة فى منطقة مركز المدينة، وجارٍ حصر تلك المساحات والقطع، وسيتم الإعلان عن طرحها قريبًا، مشيرًا إلى تميز تلك القطع، ووجود طلبات متنوعة من المستثمرين للحصول على قطع منها.

وكشف أنه تم مؤخرًا طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش السياحى بالمدينة، والتى تشتمل تطوير الطرق والممشى، وإنشاء عدد من الأنشطة الاستثمارية منها كافيهات وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن طول الشاطئ 5 كم.

وأضاف رجب أن الجهاز يستعد لتسليم وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر خلال يوليو المقبل، وتشتمل على 1560 وحدة سكنية، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية بها %65، مشيرًا إلى أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وتشتمل على 1056 وحدة، وتم بدء أعمال تشطيب الواجهات فى بعض العمارات، وتخطت نسب الإنجاز بها %50.

وأوضح أنه تم البدء فى تسليم 192 وحدة سكنية بإجمالى 8 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحى السادس، موضحًا أن إجمالى عدد الوحدات التى تم إخطار البنك بتسليمها للفائزين بها حتى الآن 2352 وحدة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال الشهر الحالى.

ولفت إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد كل المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كل المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام مع إحضار مستندات، وهى صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، صورة إيصال سداد آخر قسط.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه جارٍ العمل حاليًّا فى تنفيذ 177 عمارة بمشروع سكن مصر، وبلغت نسب الإنجاز فى بعض المشروعات %80.

وأوضح أنه جارٍ حاليًّا حصر المحال التجارية بالمدينة لطرح وحدات جديدة لتلبية الطلب المتزايد مع إشغال الوحدات السكنية.

وانتهى جهاز مدينة دمياط الجديدة منذ أسبوعين من بيع 10 محلات تجارية بالمزاد بأسعار تراوحت بين 20 و61 ألف جنيه.

وشهد معدل الزيادات السعرية فى المتر التجارى تباينات وفقًا للأحياء والمناطق بالمقارنة بآخر مزاد عقده الجهاز خلال العام الماضى فبلغ معدل الزيادة فى سعر المتر التجارى بالحى الثانى %133، ومعدل الزيادة فى سعر المتر التجارى بمنطقة الساحل %167، وبالحى الرابع %222 والحى الخامس %408.

وأرجع رئيس الجهاز الطفرة السعرية إلى تحسن مستوى المرافق، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتوفير متطلبات المدينة من المياه والكهرباء والصرف الصحى، وكذلك تنامى معدلات الأشغال بالمدينة.

وتراوحت مساحات المحال بين 13 و95 مترًا، وتتنوع أنشطتها بين السوبر ماركت، ومطعم وملابس وغيرها من الأنشطة التى تحتاج إليها المدينة.