دمياط الجديدة تستعد لبيع 5 قطع أراض بنظام المظاريف المغلقة

المال ـ خاص:قال محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 5 قطع أراض استثمارية للبيع بالمظاريف المغلقة، خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات مجتمع عمرانى متكامل كذلك قرى سياحية.أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن مساحات القطع بين 16 و91 فدانًا، و105 أفدنة، مشيرًا إلى أن

المال ـ خاص:

قال محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 5 قطع أراض استثمارية للبيع بالمظاريف المغلقة، خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات مجتمع عمرانى متكامل كذلك قرى سياحية.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن مساحات القطع بين 16 و91 فدانًا، و105 أفدنة، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح فى بيع قطعة أرض مساحة 9 أفدنة خلال الفترة الماضية، وبسعر للمتر بلغ 1600 جنيه، التى حصل عليها شركة قصور الحمد للاستثمار العقارى.

أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه جار تنفيذ مدرسة النيل، على مساحة 17 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، وجار تنفيذ 7 مدارس تعليم أساسى بالمدينة بتكلفة تتجاوز 160 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع العام المقبل.

أشار إلى أنه يتم رفع كفاءة الطرق، وبالأحياء الأول والثانى والرابع، وجار تنفيذ 2 موقف إقليمى بالمدينة، ورفع كفاءة المدخل الرئيسى للمدينة، والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال رفع الطرق تقدر بحوالى 150 مليون جنيه، حين يصل تكلفة تنفيذ الموقف الإقليمى تتجاوز 60 مليون جنيه.

أكد أن الجهاز يقوم بتنفيذ 4800 وحدة لصالح مشروع سكن مصر، ووصلت نسبة الإنجاز فى عملية التنفيذ إلى أكثر من %60، و2880 وحدة، وأن يتم الانتهاء فى شهر مارس من العام المقبل، وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الوحدات، مليار و200 مليون جنيه.

لفت إلى أنه طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش السياحى بالمدينة، والفتح الفنى للمناقصة، فى مرحلة الفتح المالى، وتشمل تطوير الطرق والممشى، وإنشاء عدد من الأنشطة الاستثمارية منها كافيهات وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن طول الشاطئ 5 كم.

أشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بحصر الوحدات التجارية التى يستعد لطرحها، فى مزايدة عامة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن آخر مزاد قام به الجهاز باع خلالها حوالى 10 محال تجارية، وتراوحت الأسعار بين 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه للمتر المربع، وفى شهر فبراير الماضى.

لفت مصطفى إلى أن الجهاز يستعد لتسليم وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر خلال الشهر المقبل، وتشتمل على 1560 وحدة سكنية، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية بها %70، مشيرًا إلى أن البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، تشتمل على 1056 وحدة، وبدء أعمال تشطيب الواجهات فى بعض العمارات، وتخطت نسب الإنجاز بها %60.