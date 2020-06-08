عقـــارات

دمياط الجديدة ترصد 900 مليون جنيه لاستثمارات العام المالى المقبل

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 15 قطعة أرض بالمدينة
شريف عمر 9:30 ص, الأثنين, 8 يونيو 20 9:30 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

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كشف محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن استهدافها استثمار نحو 900 مليون جنيه فى العام المالى المقبل.

وقال رجب – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن جهاز المدينة سيركز خلال العام المالى المقبل على استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق بجانب تسليم عدة مشروعات سكنية.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى المقبل جاءت أقل من العام الحالى بسبب إنهاء النسبة الأكبر من أعمال البنية والمرافق خلال السنوات الماضية، بجانب تأثر الخطط المستقبلية جراء فيروس كورونا.

يشار إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية لمدينة دمياط الجديدة تبلغ 6067 فدانًا ما بين مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة الحالى 165 ألف نسمة ومن المستهدف وصوله إلى 500 ألف بحلول 2027.

كان «رجب» أوضح سابقا أن حجم الاستثمارات فى المدينة تجاوز 7.9 مليار جنيه من ضمنها 4.1 مليار بقطاع الإسكان، و3.3 مليار بقطاع المرافق، و445.9 مليون بقطاع الخدمات، و58.4 مليون بقطاع الزراعة.

وأكد استمرار الأعمال الإنشائية فى عدة مشروعات سكنية بالمدينة ومنها تسليم 27 عمارة تشمل 648 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» فى شهر يونيو الحالى بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 15 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة بحصيلة إجمالية 700 مليون جنيه منذ بداية تفعيل آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019.

وقال «رجب» سابقا لـ«المال» إن جهاز دمياط الجديدة تلقى 144 طلبًا من المستثمرين لتخصيص قطع أراض بأنشطة متنوعة بين «نشاط عمرانى، وإدارى، وتجارى، وتعليمي» تم البت فى 24 طلبًا، ولا تزال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس باقى الطلبات.

ويقوم الجهاز حاليا بترفيق 10 قطع أراضى استعدادا لطرحها على المستثمرين فى شهر يونيو الجارى على موقع الهيئة الإلكترونى.

واستبعد «رجب» تأثر الملاءة المالية لمدينة دمياط الجديدة بسبب قرار هيئة المجتمعات بتأجيل تحصيل أقساط الأراضى لمدة 6 أشهر، لأن التطبيق سيتم بحسب القرار على الأراضى التى تتجاوز فدانين، وهى مساحة لم تخصص حتى الآن فى المدينة.

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بقلم شريف عمر

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