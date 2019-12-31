«دمياط الجديدة» : بدء تشغيل سويقتين جديدتين اعتبارا من السبت المقبل

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة «دمياط الجديدة» ، إنه بدءا من السبت المقبل سيتم تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحي الأول بالمدينة بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين.

«دمياط الجديدة» تحدد أليات التقديم بالسويقتين

وأضاف أنه سيتم التقديم لإشغال أي باكية بموقع السويقتين، بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، مع ضرورة توافر الأصل للإطلاع عليه.

ونوه إلى أنه لا يجوز الحجز بأي طريق آخر حيث سيتم إيقاف العمل بمبنى السويقة القديم الموجود بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل مبنى السويقتين.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منع انتشار المظاهر العشوائية بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

بدور إبراهيم – خالد الأسمر