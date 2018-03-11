دمج مشروعي قانون الإعلام الإلكتروني ضمن تنظيم الصحافة والإعلام

ياسمين فوازتستكمل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا الاثنين، تمهيدا للانتهاء منه، والتصويت عليه في جلسة عامة.ووفقا للنائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"المال" فإن اللجنة تستكمل مناقشة م

ياسمين فواز

تستكمل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا الاثنين، تمهيدا للانتهاء منه، والتصويت عليه في جلسة عامة.

ووفقا للنائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بالتوازى مع مشروع قانون الإعلام الإلكتروني المقدم من النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 آخرين.

واضاف عواره أن اللجنة بصدد دمج 5 مواد بمشروع قانون الإعلام الإلكتروني داخل مشروع تنظيم الصحافة والإعلام المرسل من الحكومة، مؤكدا أن الأخير يشمل مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني ولكن غير منظمة لطبيعة العمل الالكتروني ككل من حيث الوسيلة الإلكترونية ووضع الصحفي الالكتروني وغيرها وهو ما ينظمه المشروع الأول.

وأعلن النائب أسامة هيكل بدء اللجنة في القراءة الثانية لمشروع قانون المقدم من الحكومة والخاص بتنظيم الصحافة، على أن يتم الانتهاء من مناقشته، بداية الشهر المقبل، وإعلانه في مؤتمر صحفي لعرض جميع ما تم من تعديلات ستدخلها اللجنة على مشروع القانون.

وقال هيكل، عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن اللجنة قامت بمراجعة مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 نائبًا، في حضور الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، وتبين للجنة أن مواد مشروع القانون المقدم للجنة، مذكورة بالفعل في قانون الحكومة بتنظيم الصحافة، وتم الاتفاق على الأخذ بمشروع قانون الحكومة كأساس للمناقشات.

ولفت هيكل إلى أن اللجنة قررت تشديد العقوبات في أحوال البث غير المشروع، وإتلاف الأجهزة، موضحًا أن اللجنة عقدت 35 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، وتم تعديل نحو 101 مادة من أصل 127 مادة هم مجموع مشروع قانون الحكومة، وأن اللجنة استطلعت رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وغرفة والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعة الإعلام، جهاز تنظيم الاتصالات، وأخذت ملاحظاتهم على مشروع القانون.