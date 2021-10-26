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«دمج اختبار أول شهرين».. وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا حول مقررات الصف الرابع الابتدائي

أوضح أن ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.
جهاد سالم 9:42 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 9:42 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الإبتدائي.

وأوضح أن ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط .

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ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: “يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية”.

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وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

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بقلم جهاد سالم

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