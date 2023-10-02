«دل تكنولوجيز»: استثمرنا 7.5 مليار دولار خلال 7 سنوات.. ونعتزم دخول قطاع المنتجات الطرفية

قال محمد أمين، نائب رئيس شركة دل تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط، إن شركته قامت باستثمار 7.5 مليار دولار، خلال السنوات السبع الماضية، لافتًا إلى أن “دل” تعتزم زيادة حجم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة المقبلة.

ولفت أمين إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي يسهم في تطوير حجم أعمال الشركات، مرجحًا أن يسهم القطاع في إعادة هيكلة وتطوير المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن “دل تكنولوجي” تعتزم الاستثمار في قطاع المنتجات الطرفية، لافتًا إلى أن الدراسات أوضحت أن 70%؜ من الدراسات ترجح زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الطرفية.

وتابع أن وجود زخم كبير في عدد من المنتجات التكنولوجية ستعقبه زيادة عدد الهجمات السيبرانية، خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن “دل” تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع الأمن السيبراني؛ بهدف حماية قاعدة العملاء الخاصة بها من خطورة التعرض لهجمات سيبرانية.

في سياق متصل أكد أمين أن السوق المصرية لديها كوادر واعدة تتيح لها التطور التكنولوجي.

على صعيد آخر كشف أمين أن شركته حققت معدل نمو عالمي يقدَّر بنحو 11%؜ على أساس سنوي، مما أسهم في زيادة سعر أسهم “دل” في بورصة ناسداك.

طارق رمضان ونيفين نبيل