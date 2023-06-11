دل تكنولوجيز: 47% من الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات المتوسطة

قال عادل الأنصاري المدير الأول لشركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا وبلاد الشام ، إن الشركات متوسطة الحجم تعد شريان الحياة للنمو الاقتصادي الكبير داخل أي دولة، خاصة وأنها تعمل على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار وضمان المزيد من المنافسة في الأسواق.

ووفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنهاية عام 2021، فإن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 44.6% من إجمالي شركات القطاع الخاص الرسمي داخل مصر.

وأوضح أنه على الرغم من مساهمتها الكبيرة وإرساء أسس النمو والتقدم داخل مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، غالبًا ما تكون الشركات متوسطة الحجم هي الأكثر عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني والخصوصية. وبينما أصبحت حماية بيانات الأعمال أولوية حاسمة للمؤسسات من جميع الأحجام، فقد صارت المهمة معقدة بشكل متزايد ومكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.

وتابع: تشير التقديرات إلى أن 47% من جميع الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات المتوسطة، مما يتسبب في أضرار جسيمة، بدءًا من فقدان الإنتاجية إلى نجاح الأعمال.

واستطرد : رغم أن الهجمات على الشركات الكبيرة تتصدر العناوين ، إلا أنه في الواقع فإن الشركات من جميع الأحجام معرضة للخطر، خاصًة الشركات المتوسطة الحجم التي تفتقر إلى الموارد الواسعة والمهارات المتخصصة الموجودة في الشركات الكبيرة.

تمتلك الشركات متوسطة الحجم عددًا محدودًا من موظفي تكنولوجيا؛ ومع استمرار تصاعد تحديات أمن البيانات، يزداد الضغط على فرق تقنية المعلومات لخفض التكاليف و “إنجاز المزيد بموارد أقل”.

على الرغم من عدم وجود حل جذري للأمن السيبراني وعدم وجود عمل غير قابل للاختراق، إلا أن هناك بعض الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الشركات متوسطة الحجم لجعل أعمالها أكثر مرونة:

1- تثقيف وإلهام المستخدمين: وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة جارتنر، بحلول عام 2025، سيكون الخطأ البشري مسؤولاً عن أكثر من نصف الحوادث الإلكترونية الحرجة، بما في ذلك الهجمات الاجتماعية والأخطاء وسوء الاستخدام.

2- التركيز على البيانات: نحن نعيش في عصر يعتمد على البيانات. حيث تتبع تكنولوجيا المعلومات الأعمال أينما ذهبت، ويتم إنشاء البيانات والوصول إليها من أي مكان. واليوم، تشير “البنية التحتية” إلى تخزين البيانات والأنظمة شديدة التقارب والخوادم والشبكات وحماية البيانات التي يمكن توزيعها فعليًا أو تقديمها كخدمة، ولكن يجب الوثوق بها وحمايتها بغض النظر عن كيفية استهلاكها. نتحدث دائمًا عن تأمين الأجهزة، لكن الأجهزة مجرد حاويات.

3- تعزيز المرونة الإلكترونية والمساعدة في تقليل التعقيد الأمني: وفقًا لاستطلاع مؤشر دل تكنولوجيز العالمي لحماية البيانات، إن 91% من المؤسسات إما على دراية أو تخطط لنشر بنية Zero Trust – وهو نموذج للأمن السيبراني يحول نهج أمان المؤسسات من الاعتماد فقط على الدفاعات المحيطة إلى استراتيجية استباقية يسمح فقط بالمرور المعروف والمصرح به عبر حدود النظام وخطوط البيانات.

4- الاستكشاف والاستثمار في نماذج استهلاك الدفع لكل استخدام التي تتسم بالبساطة والقابلية للتطوير والفعالية: يمكن للشركات المتوسطة الاعتماد على شركات تقنية ذوي الخبرة لتحديات حماية البيانات التقليدية مثل بناء وإدارة البنية التحتية المادية بفضل توفر الدفع المرن وحلول البرمجيات كخدمة. يمكن للمؤسسات الآن اختيار كيفية استهلاك تكنولوجيا المعلومات ودفعها، وتوسيع نطاقها حسب الحاجة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة.

5- تعزيز وضعك الأمني من خلال خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR): كثيرًا ما تكافح الشركات المتوسطة الحجم لمواكبة التهديدات الأمنية المتزايدة باستمرار.