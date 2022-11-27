دل تكنولوجيز توقع اتفاقية تعاون مع مركز أسوان للقلب لإتاحة حلول متكاملة داخل مركز البيانات

وقعت شركة دل تكنولوجيز مذكرة تفاهم مع مركز أسوان للقلب خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في دورته السادسة والعشرين Cairo ICT 2022.

وبموجب هذا الاتفاق، ستوفر دل تكنولوجيز مجموعة كاملة من الحلول لتحديث مركز بيانات مركز أسوان للقلب وتمكين تجربة سلسة عند اعتماد منصات مستقبلية فضلًا عن نشر وإدارة مبسطة لأنظمة VxRail الجديدة.

من جانبه، قال طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، ” يسعدنا التعاون مع مركز القلب بأسوان وهم يتجهون نحو رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم لتحسين العمليات وتلبية احتياجات مرضاهم ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق والمساهمة بحلولنا وخبرتنا في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية المبتكرة لدعم عمليات سير العمل الرئيسية وتعزيز خدمة المرضى”.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز القلب بأسوان، إن المشروع سيكون له آثار سريرية كبيرة على المرضى.

وأضاف أن “حلول دل تكنولوجيز ستساهم في تحسين أداء أقسام الرعاية الصحية لدينا، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتقديم خدمات متقدمة لمرضانا. ويسعدني انضمام دل كمستشار موثوق به بينما نبحث عن طرق لتحسين الصناعة وتشكيل نظام رعاية صحية أكثر حداثة وفعالية.