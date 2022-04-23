أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن تطوير حلولها لمساعدة تجار التجزئة على تحقيق المزيد من المكاسب بشكل سريع وتحسين تجارب العملاء من خلال تعزيز البيانات التي يتم إضافتها إلى مواقع البيع المختلفة.

من التسوق في المتاجر، إلى خدمات التقاط البضائع من مواقع محددة مسبقا، وحتى في التسوق على الإنترنت بجميع تقنياته، وفي السياسات الشهيرة المتبعة لتجنب الخسارة، طور تجار التجزئة من اعتمادهم على تقنيات “الطرفية” edge technologies لمواكبة متطلبات القطاع وخلق تجارب أفضل للعملاء.

وقد توصلت دراسة حديثة أجرتها 451 Research وهي شركة أبحاث ورؤى تحليلية تابعة لمؤسسة (S&Pو Global Market Intelligence) وبتكليف من دل أن هذا النمو سيستمر، حيث يتوقع 77% من تجار التجزئة زيادة عمليات البيع المتطورة بشكل كبير في العامين المقبلين.

ومع ذلك، فإنه دون اتباع نهج شامل يمكن أن يؤدي تطبيق تلك التقنيات الجديدة على نطاق جغرافي واسع ومواقع متعددة إلى توليد حلول معقدة وغير مترابطة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لبائع التجزئة.

وقال جيل شنيورسون، نائب الرئيس الأول لحلول الحوسبة الطرفية بشركة دل تكنولوجيز: “نساعد تجار التجزئة على دمج هذه التقنيات بسهولة حتى يتمكنوا من تحليل البيانات عند إنشائها واتخاذ قرارات بشكل أسرع وتقديم تجارب إيجابية للمتسوقين والموظفين داخل المتجر”.

وتجمع الإمكانات الجديدة المقدمة من دل بين التقنيات المتطورة، بحيث يمكن لتجار التجزئة إدارة البنية التحتية وتوسيع نطاقها بسهولة من مراكز البيانات إلى الأجهزة الطرفية، وإطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرقمية داخل المتجر لتقديم تجارب أفضل.

تبسيط البيع بالتجزئة لتحسين التجارب داخل المتجر

يعمل Dell Validated Design for Retail Edge على تبسيط البنية الأساسية الطرفية للبيع بالتجزئة والتطبيقات في حزمة بنية أساسية واحدة وإدارتها ودعمها بكفاءة، ومن خلال تكامل VMware Edge Compute Stack، يوفر الحل لتجار التجزئة إدارة واحدة لتكنولوجيا المعلومات المتطورة عبر جميع مواقع البيع بالتجزئة لتتبع حالة النظام وإنشاء التطبيقات وإدارتها والتوسع بشكل آمن عبر مواقع إضافية.

ومن خلال العمل مع Deep North ومنصة تحليلات الفيديو الذكية الخاصة بها، يمكن للحلول التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تساعد تجار التجزئة على استخدام البيانات لتحسين تجارب التسوق في المتجر مثل تحسين حالة المنتج، ومنع فقدان المنتج ، وتتبع المخزون، ومساعدة المتسوقين على تجنب الطوابير الطويلة.

قال روهان سانيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Deep North: “نحن متحمسون لأن منصة تحليلات الفيديو في الوقت الفعلي لشركة Deep North تدعم Dell Validated Design for Retail Edge”، وتابع: “نتطلع إلى مساعدة تجار التجزئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لوضع مسار واضح لتحديد الفرص التي من شأنها خلق تجربة أفضل للعملاء وتحسين عمليات الشراء وزيادة المبيعات”.

قال ديف ماكرثي، نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة IDC: “يمكن أن يساعد Dell Validated Design for Retail Edge solutions تجار التجزئة أيا كانت حجم أنشطتهم على تسهيل الوصول إلى الاستنتاجات البيانات في الوقت الفعلي التي تجعل المتاجر تعمل بطرق أكثر ذكاءً لتقديم تجارب عملاء أفضل”.

تواصل دل تقديم ابتكارات متطورة إضافية عبر مجموعة البنية التحتية لمساعدة المؤسسات على تسهيل انتشارها وكسب المزيد من القيمة.

● يمكن للعملاء والشركاء وضع تصور للتعاون في التقنيات والتطبيقات المتطورة في مختبرات ابتكار مراكز حلول العملاء المقدمة من دل من خلال معمل جديد في راوند روك، تكساس، حيث تساعد محاور التعاون العملاء على اختبار التقنيات المتطورة الحالية وتصميم حلول مخصصة يمكنها إدارة متطلبات عبء العمل الفريدة للمؤسسات في مجالات البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى بشكل أفضل، على سبيل المثال، يمكن لبائعي التجزئة التحقق من صحة واختبار حلول تتبع المخزون قبل التنفيذ في مواقع المتاجر لعمليات النشر السريعة والبسيطة.

● Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.0 وهو نظام تشغيل ذو شبكة مفتوح المصدر وقابل للتطوير، يمتد الآن عبر مراكز البيانات وحتى الأجهزة الطرفية. باستخدام محولات الشبكة التي يمكنها الاتصال عبر مواقع متعددة، يمكن للعملاء نشر وإدارة ومراقبة الطرفية باستخدام أدوات مركز البيانات المعروفة. يوفر الحل الجديد عمليات مبسطة ومرونة أكبر واستمرارية الأعمال ويعزز قدرات التعافي من الكوارث، على سبيل المثال، مع التكامل السلس للشبكات الذي توفره SONiC 4.0، يمكن لتجار التجزئة إدارة البنية التحتية الخاصة بهم بسهولة من مركز البيانات ومتاجر البيع بالتجزئة والمواقع المتطورة الأخرى من خلال منصة واحدة.

وتعد الحلول المتطورة من دل لبائعي التجزئة أحدث الإضافات إلى محفظة دل المتطورة وتكمل التصميم المعتمد من دل لـ Manufacturing Edge ، والذي سيدعم قريبًا إدارة الأداء الرقمي( Digital Performance Management)، وهو أحدث حلول PTC القائمة على ThingWorx، تساعد خدمات ProDeploy و ProSupport من دل بائعي التجزئة على تسريع عمليات النشر المتطورة ودعم بيئاتهم بالتعاون مع أكثر من 60،000 محترف وشريك متخصص في أكثر من 170 دولة.