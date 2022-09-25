«دل تكنولوجيز» تستعرض ابتكارات تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر

ينعقد منتدى دل تكنولوجيز بالقاهرة في 26 سبتمبر الحالي ليكون الحدث السنوي الأهم الذي يجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني.

ونظرًا لأهمية التحول الرقمي؛ كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات في مصر، فقد جددت “دل تكنولوجيز” التزامها بتزويد عملائها بالتقنيات المتقدمة التي تعزز استمرارية الأعمال والنمو.

ومن المقرر أن يستضيف منتدى دل تكنولوجيز ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية، حيث سيتناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وتسرع وتيرته،

كما سيشجع الحدث المشاركين على التعاون وتبادل الرؤى ووجهات النظر والأفكار في جلسات نقاشية يعقدها خبراء دل المتخصصون.

تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية: رولا داغر، رئيسة قنوات التوزيع في العالم لدى دل تكنولوجيز؛ ومحمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في دل تكنولوجيز،

وطارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا، وغيرهم من كبار المسئولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات في قطاعات عدة مثل الرعاية الصحية والحكومة والخدمات المالية والتعليم.

وقال طارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا: “على مدار السنوات الماضية أحرزت مصر تقدمًا رائعًا في إستراتيجيتها للتحول الرقمي، ورسّخت مكانتها كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نلتزم في شركتنا بتحقيق تحول رقمي متسارع للمؤسسات في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى الفرص التي يقدمها المنتدى ليس فقط لتعزيز مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات على تحقيق تحولهم الرقمي ووضع خارطة رقمية ناجحة للمستقبل.”

ويعمل منتدى دل تكنولوجيز كمنصة لمساعدة المؤسسات على اختبار كل المسارات المحتملة للتطور التقني من خلال جلساته والتجارب التفاعلية التي يوفرها، وعبر تقديم إستراتيجيات متعددة للاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتعددة والذكاء وغيرها من الحلول الذكية والحديثة والآمنة.