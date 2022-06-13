«دل تكنولوجيز» تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني خلال «CAISEC 22»

تستعرض شركة دل تكنولوجيز حلول الأمن السيبراني والحلول التقنية الرائدة للمؤسسات من جميع الأحجام للتصدي للتهديدات السيبرانية،خلال مشاركتها كراعٍ رسمى للدورة الأولى من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى «CAISEC’22».إذ يعد الأمن السيبراني الآن شاغًلا أساسيًا للشركات بسبب الآثار والتهديدات بعيدة المدى على الأعمال والسمعة والشئون المالية، ولا شك أن ضمان الأمن والمرونة مصدر قلق بالغ في عصر التحول الرقمي، وبندًا ذا أولوية قصوى في جدول الأعمال الاستراتيجية.

وقال المهندس طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، : “على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ظهور الهجمات الإلكترونية كتهديد حقيقي لاستمرارية العمل وسمعة الشركات واستقرارها المالي في جميع أنحاء العالم، ولاشك أن وجودنا في مؤتمر CAISEC’22 يعزز التزامنا بمساعدة العملاء فى التغلب على التعقيدات الأمنية والتخطيط والاستعداد والحماية من الهجمات”.

وتشمل العروض التوضيحية المتوفرة في جناح شركة “دل” حلول التعافي الإلكتروني والاستجابة للحوادث والتعافي منها (IRR)Incident Response and Recovery وتدابير الكشف والاستجابة المُدارين (MDR)Managed Detection and Response وحلول أمان الخصم، .