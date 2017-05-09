دل تكنولوجيز تستثمر 100 مليون دولار فى الشركات الناشئة

كشفت دل تكنولوجيز، أكبر شركة تكنولوجيا فى العالم مدارة في القطاع الخاص، النقاب اليوم عن قسمها المتخصص بالاستثمار فى الشركات الناشئة، وهو دل تكنولوجيز كابيتال باستثمارات 100 مليون دولار سنويا.

وقال مايكل دل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “دل تكنولوجيز”: “لدينا فى دل تكنولوجيز كابيتال، فهم أساسي لما تحتاجه الشركات الناشئة الواعدة في رحلتها لتغيير العالم. ونحن نوفر لهاذه الشركات الموارد والقدرة والخبرة اللازمة لمساعدتها على مواصلة الابتكار وتعظيم إمكاناتها”.

ويركز فريق المشاريع على مجالات التكنولوجيا الناشئة ذات الصلة بالمنتجات الفريدة من شركة دل تكنولوجيز، وهى: دل ودل إي إم سي وبيفوتال وآر أس آيه وسيكيور ووركس وفيرتشو ستريم وفي أم وير. وتشمل أمثلة مجالات الاستثمار من شركة دل تكنولوجيز كابيتال: مجالات التخزين، والشبكات المعرفة بالبرمجيات، والإدارة والتنظيم، والأمن، والتعلم الآلي / الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة / التحليلات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعمليات التطوير.

وأوضح سكوت دارلينغ، رئيس شركة دل تكنولوجيز كابيتال: “رأس المال هو مجرد حصص مجدولة لوضع الشركات الناشئة على طريق النجاح. وتبحث الشركات الجديدة عن شركاء استثمار نشطين يقدمون خبرات معمقة مع إمكانية الوصول إلى الموارد والحجم اللازمين لتفعيل النمو. وتتكون دل تكنولوجيز كابيتال من فريق من المستثمرين من ذوي الخبرة العالية مع شبكة واسعة من المعارف في القطاع لمساعدة الشركات التابعة تحقيق النمو السريع. لقد قمنا بضخ هذه الاستثمارات بشكل سري لعدد من السنوات بهدف تسريع وتيرة استثماراتنا”.

وتضم شركة دل تكنولوجيز كابيتال أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى معرفتها التقنية العميقة، وإمكانية الوصول إلى النطاق العالمي، وقنوات التوزيع، ومصنعي القطع الأصلية والعلاقات مع الأسواق والتي تعتبر فريدة من نوعها بالنسبة بمنتجات دل تكنولوجيز.

بالإضافة إلى ذلك، فنحن نساعد الشركات الناشئة من الوصول إلى خبراء التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار فى للشركة.