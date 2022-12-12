«دل تكنولوجيز» تدرس زيادة عدد موظفى مركز التميز

تدرس شركة دل تكنولوجيز لحلول التكنولوجيا، زيادة أعداد موظفى مركز التميز الخاص بها فى مصر، والبالغ حاليًا 2000 موظف.

قال محمد أمين، نائب رئيس الشركة العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وتركيا، إن ديل تكنولوجيز لديها خطة طموحة لخدمة عملاء جدد من أسواق أوروبا والشرق الأوسط من القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح “أمين” لـ”المال” على هامش فعاليات الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضى، أن شركته تعمل على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030، خاصة أن الإحصائيات العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2030 سيصبح %50 من الاقتصاد رقميًا.

وأكد أن تلك النسبة ستفرض على دول العالم الاتجاه بقوة نحو ميكنة مختلف القطاعات الاقتصادية وإلا ستشهد تراجعًا، مبينًا أن التحول الرقمى سيلقى بظلاله على تغير أشكال المنتجات والخدمات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن “دل تكنولوجيز” تستحوذ على %45 من حلول الخوادم وتخزين البيانات والداتا سنتر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفى سياق متصل، توقع “أمين” أن تتجه الشركات التكنولوجية إلى تبنى سياسات تسهم فى تقليل حدة التضخم، وفى مقدمتها العمل على تدشين العديد من المشروعات فى نفس الميزانية الخاصة بالشركة، واصفا عام 2023 بالأصعب على الشركات العاملة بالقطاع.

وشدد على ضرورة العمل على ترشيد النفقات الخاصة بالشركات خلال العام المقبل، بهدف ارتفاع مستويات الأسعار القياسية، والسعى لتدشين العديد من المشروعات التى تسهم فى تعظيم عوائد الشركات التكنولوجية.

وأضاف أن مفهوم التحول الرقمى الكامل أصبح مرهونًا بما حققته أركان وأدوات التحول الرقمى من تيسيير لحياة المستخدمين، وتحسين للخدمات، فضلا عن قابلية اجتذاب استثمارات للسوق المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الأخيرة بإطلاق العديد من المشروعات الرقمية، التى ساهمت فى تعزيز الوصول لمفهوم التحول الرقمى، فضلًا عن وجود تحسين كبير فى البنية التحتية فى مصر.