دل إي إم سي توسع محفظتها من أنظمة التخزين‎

المال – خاص

أعلنت شركة “دل إي إم سي” لحلول الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، عن توسيع محفظتها من أنظمة التخزين المتوسطة، إضافة إلى إطلاق برنامج الولاء لحماية استثمارات عملائها فى مجال أنظمة التخزين لمدة 3 سنوات.



وقال جيف بودرو، رئيس منصات التخزين بالشركة، إن شركته تقدّم مزايا مبتكرة وأداء عالياً لمصفوفات SC الجديدة الفلاشية بالكامل، وتعزّز كفاءة النظام Unity في أحدث ترقياته، من أجل مساعدة العملاء على تحديث مراكز بياناتهم.



وأضاف جيف، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء: “نقوم بوضع تعريف جديد مبتكر للشراء من “دل إي إم سي” ومن شركائنا، وذلك ببرنامج الولاء لحماية الاستثمار المستقبلي في حلول التخزين الجديدة، متيحين العديد من المنافع مثل البرمجيات الشاملة وحماية الاستثمار في الأجهزة لثلاث سنوات، وهو الضمان الأطول والأقوى بين منافسينا”.



وأكد جون بايرن، رئيس قنوات التوزيع العالمية بالشركة: “تُعدّ الفرص المتاحة أمام شركاء “دل إي إم سي” في مجال التخزين هائلة، وبرنامج الولاء لحماية الاستثمار المستقبلي في حلول التخزين الجديدة يقدّم منافع كبيرة لأولئك الشركاء الذين يرغبون في النمو برفقتنا وتحقيق المكاسب معنا، ويُعتبر الجمع بين محفظة منتجات التخزين من الشركة الرائدة في السوق، والتي تمكّن العملاء من إحداث التحوّل المنشود، والقدرة على تمكين الشركاء من طرح صفقات أكثر تنافسية، من شأنه تغيير قواعد اللعب للعملاء والشركاء”.