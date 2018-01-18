ثقافة وفنون

دليل قنوات الأفلام ليوم الجمعة 19 يناير

 محمد فتحىتنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية اليوم الجمعة 19 ينايرأوربت سينما 1:1:00 ص            -          عرق البلح3:00 ص          &n
12:27 ص, الجمعة, 19 يناير 18 12:27 ص, الجمعة, 19 يناير 18

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 محمد فتحى

تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية اليوم الجمعة 19 يناير

أوربت سينما 1:


1:00 ص            –          عرق البلح

3:00 ص            –          فجر يوم جديد

5:00 ص            –          كونشرتو فى درب سعادة

7:00 ص            –          ولاد العم

9:00 ص            –          صايع بحر

11:00 ص          –          عرق البلح

1:00 م               –          الثمن

7:00 م               –          أين عقلى

9:00 م               –          الثمن

11:00 م             –          عمر وسلمى 3

 


أوربت سينما 2:


12:00 ص          –          اسماعيل يس فى السجن

2:00 ص            –          عودة أخطر رجل فى العالم

4:00 ص            –          الحاقد

6:00 ص            –          خطف مراتى

8:00 ص            –          صاحبة الملاليم

10:00 ص          –          عائلة زيزى

12:00 م             –          إسماعيل يس فى السجن

2:00 م               –          حكاية حب

4:00 م               –          بحبوح افندى

6:00 م               –          بنات اليوم

8:00 م               –          سمارة

10:00 م             –          بطل للنهاية

 


ART  أفلام 1:


12:00 ص          –          ألوان السما السبعة

2:30 ص            –          الصاغة

5:15 ص            –          هروب الأوغاد

7:30 ص            –          خانة اليك

9:30 ص            –          حلقة الرعب

11:30ص           –          مدن الترانزيت

1:30 م               –          ظرف طارق

4:00م               –          الهروب إلى القمة

6:00م               –          خليك فى حالك

8:00م               –          مرجان أحمد مرجان

10:00 م             –          فيلا 69

 

ART أفلام 2:

12:00ص            –          عصابة حمادة وتوتو

2:00ص              –          رد قلبى

5:15 ص            –          حبايبى كتير

7:15 ص            –          قلوب فى بحر الدموع

10:00 ص          –          بنت البادية

12:00 م             –          ليالى الشرق

2:00 م              –          حماتى قنبلة ذرية

4:00 م              –          آنسات وسيدات

6:00م               –          أنا وقلبى

8:00م               –          الحب قبل الخبز أحيانا

10:30م             –          سر الهاربة

 

ART سينما:

12:00ص          –          يلا عقبالكن شباب

2:00 ص           –          حديد

10:00ص          –          حديد

12:00م             –          البر التانى

2:00م               –          يلا عقبالكن شباب

4:00م              –          حديد

6:00م              –          البر التانى

8:00م              –          يلا عقبالكن شباب

10:00م            –          حديد

 

سيما:

2:30ص            –         عبيد الجسد

5:00ص            –         السجينتان

7:30ص            –         أبو الدهب

10:00ص          –         عبيد الجسد

12:30م             –         عودة الندلة

3:00 م              –         ابراهيم الأبيض

6:00 م              –        أخواته البنات

9:00 م              –        سكر زيادة

 


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