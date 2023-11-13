دليل على مرونة الاقتصاد المصري.. رئيس «أفريكسيم بنك» يشكر السيسي والحكومة لاستضافة معرض «IATF»

أكد البروفيسور بنديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، أنه قبل أقل من شهر بقليل وخلال ذروة الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الأفريقي 2023، اندلع الصراع في غزة، مما أدى إلى رفع حالة عدم اليقين الاجتماعي والسياسي العالمية والإقليمية إلى مستويات عالية جديدة، ما سبّب لدى البنك الشعور بالقلق إزاء التحديات الإنسانية التي تتطلبها الموارد الجديدة التي قد يفرضها الصراع على مصر، وخطر الإلغاءات المحتملة.

وأضاف، خلال فعاليات اليوم الخامس من فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية: ”إن قدرتنا على عقد هذا الحدث رغم التحديات المتعددة تشكل دليلًا قويًّا على تصميمنا الجماعي على أن أفريقيا المتكاملة، التي تتاجر وتستثمر، هي التي يمكن أن تشكل أداة لامتصاص الصدمات في الأزمة العالمية السائدة”، مضيفًا: “إن قدرتنا على الاجتماع هنا، هذا الأسبوع، هي أيضًا دليل على مرونة الاقتصاد المصري”.

وأعرب أوراما عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية؛ لموافقتهم على استضافة الدورة الثالثة للمعرض التجاري البينية الأفريقية؛ ليس فقط في خضم الظروف الناشئة، ولكن أيضًا في وقت قصير”.

وأوضح أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات ممتازة، لذا فإن حقيقة أن مصر تمكنت من استضافة الحدث في غضون مهلة قصيرة مدتها 8 أشهر فقط هي دليل واضح على جودة ونطاق البنية التحتية التي بنتها خلال فترة قصيرة نسبيًّا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة بقيمة تزيد عن 75 مليار دولار، خلال المعارض التجارية التي أقيمت في عاميْ 2018 و2021،

وقد غطت الصفقات قطاعات متنوعة، من البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية إلى قطاع الإبداع والابتكار الصناعات الثقافية.