دليل برلماني للتعرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة



أصدر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة “دليل النواب لتحسين مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر” لنواب المجلس بصفة عامة وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ليقدم صورة متكاملة عن وضع القطاع وأبرز مكوناته وأهم التحديات التي تواجهه.



ويهدف المركز بحسب بيان أن يساعد هذا الدليل في صياغة رؤية واقعية لمستقبل هذا القطاع الحيوي. وهو ما سيعود نفعه بلا شك على قطاعات واسعة من المواطنين ورواد الاعمال، ويدر مزيدا من الدخل للدولة، و يرفع معدل نمو الاقتصاد الوطني.



و ينقسم هذا الدليل إلى ستة فصول حيث يتناول فى بدايته مصطلح المشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء التعريف القانونى لها، تعريفات البنك المركزى أو تعريف وزارة التجارة و الصناعة و المشاكل فى هذة التعريفات المطروحة.



ثم يتناول أحد أكبر التحديات التى تواجه الباحثين و الدارسين لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة وهى فجوة المعلومات حتى مع جهود جهاز التعبئة العامة و الاحصاء إلا أن حصر أغلب المنشآت الأقتصادية يعود لعام 2013 مما لا يعطى صورة واقعية عن المشهد الحالى لهذا القطاع.



ثالثا، يذكر الدليل الجهات المتعددة التى تقدم تمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء حكومية مثل جهاز تنمية المشروعات أو غير حكومية كالجمعيات و المؤسسات الأهلية و التى تعتبر المصدر الرئيسى للتمويل فى مصر.



بالإضافة للخدمات المالية، يهتم الدليل أيضا بعرض الخدمات الغير مالية و صور الدعم الفنى المقدم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء تدريبات، استشارات، خدمات تسويقية أو حاضنات أعمال.



ويلقي دليل النواب الضوء على المشكلات التى تعانى منها المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى تحد من القدرة على تنميتها و تطويرها و منها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار و السوق و القدرات الإدارية و التنظيمية للقائمين على هذة المشروعات.



ويختم الدليل بعرض لأهم التنظيمات و الأتحادات التى تجمع المشروعات الصغيرة و تناصرها .



و سيعمل المركز المصرى على الاجتماع مع بنواب البرلمان و تقديم هذا الدليل لهم و بالأخص لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بالإضافة الي العمل علي طرح مقترح للأجندة التشريعية للجنة المشروعات بالمجلس .



وأضاف المركز في بيانه أن هذا الدليل جاء ضمن برنامج الحرية الأقتصادية وعمل المركز المصرى لدراسات السياسات العامة على ملف المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهيه الصغر لتحسين مناخ ريادة الأعمال و توفير المعلومات لسد الفجوة بين مقدمى الخدمات و المستفديدين منها .

